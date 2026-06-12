Cuáles son: tras mejorar la nota de la Argentina, S&P también elevó la calificación de ocho empresas locales

La percepción del riesgo argentino se modificó esta semana. Después de que la calificadora de riesgo S&P Global Ratings elevara la calificación crediticia de la deuda soberana de CCC+ a B-, la agencia también decidió elevar la nota a ocho compañías locales, llevándolas de la categoría ‘B-’ a ‘B’.

Las empresas que fueron alcanzadas fueron la petrolera YPF, también YPF Energía Eléctrica (YPF Luz), Pampa Energía, Transportadora de Gas del Sur, Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza (Edemsa), Genneia, Aeropuertos Argentina 2000 y Telecom Argentina.

“El alza de la calificación soberana refleja la disminución de las vulnerabilidades económicas y la mejora gradual de la liquidez externa, lo que sienta las bases para una recuperación económica continua. La austeridad fiscal, junto con otras medidas, ha mejorado el acceso del Gobierno a la financiación voluntaria procedente de los mercados de capitales, así como de los prestamistas oficiales, para afrontar las importantes necesidades de servicio de la deuda comercial en moneda extranjera en 2026 y 2027″, explicó la agencia S&P Global Ratings.

De acuerdo con la calificadora de riesgo, el escenario base parte de la premisa de que “probablemente habrá tensiones” durante los próximos 12 a 18 meses que “podrían deteriorar la estabilidad económica”, con la vista puesta en las elecciones presidenciales del año que viene. Sin embargo, la combinación de superávits fiscales continuos y la acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA) “fortaleció el perfil de liquidez del Gobierno”.

La mejora fue celebrada por el presidente de la petrolera YPF, Horacio Marín. LUIS ROBAYO - AFP

En el caso de YPF, la mejora fue celebrada por el presidente de la petrolera, Horacio Marín. “Esto permite contar con mejores condiciones de acceso al financiamiento y seguir avanzando en los proyectos que van a definir el futuro energético de la Argentina, con Vaca Muerta como protagonista", destacó a través de las redes sociales.

De acuerdo con S&P Global Ratings, todas las empresas que tuvieron el cambio de calificación tienen perfiles crediticios individuales (SACP, por sus siglas en inglés para stand-alone credit profile) de al menos ‘B’ y “superan nuestra prueba de estrés para obtener una calificación superior a la soberana”.

“En consecuencia, ahora calificamos a estas entidades un nivel por encima de la calificación en moneda extranjera de la Argentina, lo que refleja nuestra opinión de que serían capaces de resistir las condiciones asociadas a un incumplimiento soberano con suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones financieras", explicó la agencia.

De esta manera, las perspectivas sobre estas entidades se encuentran “estables” al igual que la deuda soberana, lo que refleja la expectativa de que “el Gobierno continuará con su programa de austeridad fiscal mientras el Banco Central aumenta sus reservas”. Eso permitirá mantener el crecimiento económico en el país y reducir la inflación.

Las empresas que fueron alcanzadas fueron la petrolera YPF, también YPF Energía Eléctrica (YPF Luz), Pampa Energía, Transportadora de Gas del Sur, Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza (Edemsa), Genneia, Aeropuertos Argentina 2000 y Telecom Argentina.

“Si bien algunas de estas entidades no tienen obligaciones importantes en moneda extranjera en los próximos 12 meses, su capacidad a largo plazo para realizar pagos en moneda extranjera depende de su acceso a ella, ya que todas estas empresas generan la mayor parte de su flujo de caja en el ámbito nacional", señaló el comunicado de S&P Global Ratings.

Este miércoles, S&P Global Ratings elevó la calificación soberana de la Argentina de CCC+ a B-, lo que permitió que el riesgo país comprima hasta niveles que no se veían desde abril de 2018. Se trata de una decisión que ya había tomado Fitch Ratings a mediados de mayo, mientras que las miradas del mercado están puestas ahora en la decisión que tomará Moody’s.