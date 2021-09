Consenso entre economistas: a cuánto llegarán el dólar y la inflación este año

Para los optimistas, el camino económico que recorría el Gobierno era el correcto y solo hay que acelerarlo. Son quienes afirman, dentro del Gabinete, que no hay que modificar el rumbo de medidas de recuperación del salario y el consumo, entre otras, sino que potenciarlas para que impacten más rápido en el bolsillo.

Un informe de LatinFocus, realizado en la semana previa a las elecciones primarias (del 7 al 12 de septiembre), evidencia algunas mejoras en las proyecciones para 2021, de las que el Gobierno quiere agarrarse para definir su estrategia hacia noviembre. Sin embargo, remarca algunos límites al crecimiento y contradice a un ministro.

Desde la consultora creen que el dólar sufrirá una depreciación, aunque no será tan impactante como la que pronostican algunos economistas. Podrá mantenerse relativamente controlada hasta fin de año a través de medidas de contención del Banco Central, como ya se están implementando. “Yendo hacia adelante, se considera que el peso se depreciará aún más en medio de una inflación de dos dígitos y una economía frágil. Nuestro panel considera que el peso finaliza en 2021 y 2022 en $110,05 por US$ y $157,07 por US$, respectivamente”, pronosticaron. Hoy la cotización del Banco Nación marca que un dólar cuesta $103,25.

Según Claudio Caprarulo, economista principal de Analytica, el Gobierno, tras las elecciones, mantendrá una política de depreciación del tipo de cambio de alrededor del 1% mensual con posibilidad de acelerarse luego de noviembre. “No hay condiciones para que tenga que hacer un salto brusco por el cepo, que te permite controlar la demanda. Si hay mucha presión, restringirán las importaciones con un costo hacia adelante”, comentó a LA NACION.

“La economía repuntará este año, también gracias una baja base de comparación. La demanda interna y externa deberían beneficiarse del gradual levantamiento de restricciones, aunque la incertidumbre política y los controles de capital frenarán la recuperación. La incertidumbre relacionada con la pandemia y el resultado de las actuales renegociaciones de la deuda con el FMI imponen riesgos adicionales”, dijeron.

La consultora LatinFocus Consensus espera que la economía crezca 6,9% en 2021, lo que supone un aumento de 0,3 puntos porcentuales con respecto a la estimación del mes pasado, aunque contradice lo proyectado por el Gobierno. Hace un mes, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró: “Estamos replanteando el escenario de crecimiento de 7% que teníamos para este año. Estará más cerca del 8% o incluso un poco más”. Según los especialistas, la reevaluación no correcta y el crecimiento no superará el 7%.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, había dicho que la economía crecería 8% este año, pero los especialistas apuntan a que no superará el 6,9%. Ricardo Pristupluk - LA NACION

De cara al 14 de noviembre, las variables económicas que preocupan al Gobierno tras su derrota mejorarían, aunque la recuperación no alcanzaría los niveles que la gestión de Alberto Fernández proyectaba para el año electoral. “El aumento mes a mes de los precios al consumidor se redujo aún más en julio. Si bien la inflación debería descender de los niveles actuales a fin de año, el financiamiento monetario del déficit fiscal a través de una expansión sostenida de la base monetaria mantendrá elevadas las presiones sobre los precios”, explica el informe.

Los especialistas de FocusEconomics proyectan que la inflación finalizará en 2021 en 49%, que es 0,1 puntos porcentuales más que la estimación del mes pasado, y 2022 en 42,7%.

También destacaron que la “tendencia en el indicador de actividad económica creció notablemente desde mayo”. Creció un 10,8% interanual en junio, con un aumento de 2,5%, el mejor resultado desde el mismo mes del año pasado.

Con respecto a la producción industrial, la suba en julio fue del 13%, con crecimiento en la fabricación de productos metálicos y equipo de transporte automotor. Los economistas que participan en LatinFocus Consensus Forecast esperan que la producción industrial se expanda un 11,3% en 2021, un aumento de 1% respecto de su proyección en el mes anterior.

Los economistas de LatinFocus Consensus Forecast esperan que la producción industrial se expanda un 11,3% en 2021, un aumento de 1% respecto de su proyección en el mes anterior.

El índice de confianza del consumidor de la Universidad Torcuato di Tella (UTDT) subió 1,9 puntos de julio (37,9) a agosto (39,8), marcando el mejor resultado desde noviembre 2020. Sin embargo, el índice continuó por debajo del umbral de 50 que separa el optimismo del pesimismo entre los consumidores. “Los consumidores se mostraron menos pesimistas sobre su futura situación financiera y también mejoró la disposición de los hogares a comprar artículos caros. Es más, se volvieron un poco menos pesimistas sobre las condiciones económicas generales en un año adelante”, comentaron.

“Las exportaciones de mercancías se dispararon un 47,1% anual en julio (junio: + 46,5% interanual). El resultado de julio marcó el mayor crecimiento desde agosto de 2008. Mientras tanto, las importaciones de mercancías aumentaron un 65,6% anual en julio (junio: + 79,1% interanual). Como resultado, la balanza comercial de mercancías mejoró con respecto al anterior mes”, detalla.

Si bien la proyección hacia finales de este año es positiva, la duda que surge es si logrará revertir los efectos del estancamiento e inflación acumulados.