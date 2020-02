Conservador, moderado o arriesgado: claves para saber qué tipo de inversor sos

Santiago Bulat SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de febrero de 2020

1- Factor de incertidumbre. La expresión riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre que se tiene sobre el rendimiento de una determinada inversión, en la cual el deudor puede caer en problemas de capacidad de pago por falta de solvencia o de liquidez. A medida que el riesgo de una inversión se incrementa, el retorno al que debemos aspirar debe ser también mayor. Además, a igual riesgo, si el plazo al que decidimos prestar nuestro dinero es mayor, los rendimientos que debemos esperar deben ser superiores.

2- Riesgos de diferentes tipos. Dentro de las inversiones financieras pueden distinguirse dos tipos de riesgo: el sistemático o "de mercado" y el no sistemático. El primero hace alusión a la volatilidad general del mercado, es decir, a los movimientos de la macroeconomía. Los factores sociales o políticos tendrán impacto global en todo el mercado, sin escapatoria. Por el contrario, el riesgo no sistemático es el que surge de la incertidumbre que rodea al negocio de una empresa, ya sea por circunstancias propias o por las del sector al que pertenece. Este segundo tipo de riesgo puede reducirse diversificando los activos que se tienen, para que los impactos negativos que pueda sufrir uno de ellos resulte aliviado por los resultados de los otros. En cambio, el riesgo sistemático es ineludible y todos los activos lo sufren de igual manera.

3- Perfil de inversor. Cuando se toma la decisión de comenzar a invertir en el mercado financiero es esencial definir el perfil que se tiene. Y es posible distinguir tres perfiles. Uno es el de la aversión al riesgo, característico de quienes no están dispuestos a sufrir las volatilidades e incertidumbres del mercado financiero. En segundo lugar se ubican los inversores de perfil neutral, que están dispuestos a ceder algo más de incertidumbre con tal de poder obtener mayores beneficios, pero manteniendo un balance armónico entre riesgo y retorno. Y, por último, están los amantes del riesgo, inversores que están dispuestos a asumir una elevada carga de volatilidad en sus activos con el objetivo de alcanzar beneficios elevados.

4- Guía para conocerse. Es posible listar ciertas preguntas que nos harán saber cuál es nuestro perfil inversor en un momento determinado. La primera es definir cuánto dinero se quiere invertir, no en términos nominales sino en cuánto representa ese monto sobre el total de nuestros ahorros o ingresos. De esa forma será posible determinar cuánto se pone en riesgo y pensar cuánto se está dispuesto a perder en caso de un mal escenario. En segundo lugar, hay que determinar el horizonte de inversión. No es lo mismo una inversión que necesite ser recuperada en breve, a una de mediano o largo plazo. También debe evaluarse cuanto conocimiento se tiene del mercado financiero. A priori es aconsejable que alguien que ha tenido poco contacto con inversiones comience con un monto bajo, para luego ir escalando. En el caso contrario, de contar con montos elevados y con poca experiencia, los fondos comunes de inversión que cuentan con especialistas serán la mejor alternativa. Luego llegan las preguntas de orden cualitativo. La mente juega un rol fundamental a la hora de analizar la capacidad de resistir la volatilidad. Vale cuestionarse, por ejemplo: ¿qué haría ante una baja del 20% en un día de un activo? a) mantengo la posición; b) recompro más, dado que creo que el valor subirá; c) asumo la pérdida.

5- El caso argentino. El riesgo país de la Argentina, hoy cercano a los 2000 puntos, es el segundo más alto del mundo. Podemos concluir que el mercado se da cuenta de algo: el país atraviesa una crisis de confianza y, entonces, invertir aquí debería suponer un retorno elevado, algo que hoy no es viable. A esta altura, solo quedan para los inversores las dudas ya planteadas: ¿mantengo la posición esperando una recuperación o vendo y asumo la pérdida?