El BCRA sumó reservas por más de US$4500 millones debido a la suba del oro en la gestión de Milei

Desde el inicio de la administración de Javier Milei, en diciembre de 2023, la valuación de las reservas internacionales de oro del Banco Central (BCRA) registra un incremento de US$4562 millones. Según datos oficiales y estimaciones privadas, la tenencia del metal pasó de valer US$4024 millones a US$8586 millones a mediados de enero de 2026.

Este crecimiento, que representa un alza del 113%, responde estrictamente a la revaluación del activo por el incremento del precio internacional, que recientemente alcanzó el récord histórico de US$4627 la onza.

Fuente: LA NACION en base a datos del BCRA y la consultora EcoGo LA NACION

El fenómeno se explica por un contexto de alta volatilidad global. La combinación de conflictos bélicos en Medio Oriente y Ucrania, la incertidumbre política en Estados Unidos tras las investigaciones contra la Reserva Federal (FED) y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela impulsan la demanda de activos de resguardo.

El oro acumula una suba del 5,89% solo en las primeras dos semanas de 2026, tras haber cerrado 2025 con un rendimiento superior al 64%.

El oro supera los US$4600 y se convierten refugio de valor de inversores y bancos centrales Reuters

El análisis

La consultora EcoGo explica que este incremento en las reservas brutas es puramente “efecto precio”, dado que la cantidad de onzas troy en poder del BCRA se mantiene constante desde el inicio del mandato actual.

“Es fundamental entender la política internacional y la incertidumbre geopolítica de estos últimos años”, explica Lucio Garay Méndez, economista de esa organización.

Según el especialista, la sucesión de eventos entre conflictos bélicos, políticas arancelarias y la baja de tasas de la FED dan lugar a que el oro sea un lugar de refugio. “En el mercado de valores, durante 2025 estuvo sobre la mesa la discusión de si la inteligencia artificial era una burbuja o no; ante esas alternativas, se vio al oro como una fuente más segura y eso se traslada al fuerte aumento en el precio”, añade Garay Méndez.

Por su parte, un informe de la consultora Quantum Finanzas detalla que solo durante el año 2025 la ganancia contable por esta revaluación fue de US$3400 millones. El análisis de la entidad vincula este proceso a la depreciación del dólar estadounidense a nivel global.

Según el informe de Quantum, durante 2025 el dólar registró una depreciación nominal del 9,5% (índice DXY). “La continuidad de la baja de la tasa de política de la FED, la situación fiscal de Estados Unidos y los cambios en las políticas de sanciones financieras son factores que afectan negativamente a esa moneda”, señalan desde la consultora.

El informe subraya que, mientras el oro y la plata mostraron subas récord, otros commodities como el petróleo cayeron un 20% y la soja se mantuvo sin cambios, lo que destaca al oro como el principal motor de apreciación de los activos del Banco Central.

Evolución del precio de los commodities en 2025. Fuente: Quantum Finanzas

El balance del BCRA

A pesar de que la cantidad física de oro no varió (reportada en torno a las 1,98 millones de onzas troy), su peso en las reservas internacionales brutas es importante.

La estrategia de la autoridad monetaria, que incluyó el traslado de parte de estos lingotes al exterior para facilitar su uso como colateral en operaciones financieras (swaps), permite que esta valorización se traduzca en una mayor capacidad de liquidez ante eventuales situaciones de estrés financiero.