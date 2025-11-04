Consolas, cámaras de fotos y más: cómo comprar artículos tecnológicos desde $15.000 a través de una subasta del Banco Ciudad

El Banco Ciudad, en conjunto con ARCA (Agencia de Recaudación y control Aduanero), exhibe lotes de productos electrónicos para adquirir mediante la modalidad de subastas, a partir del jueves 13 de noviembre.

La subasta del Banco Ciudad permite adquirir productos tecnológicos de distintas marcas, con un precio base que parte de los $15.000 y de forma online.

Esta subasta se desarrollará entre las 11 y las 12 del jueves 13 de noviembre, de manera electrónica, a través de la plataforma de subastas públicas del Banco Ciudad. La entidad financiera resalta que los interesados deben descargar desde el sitio las condiciones de venta, reglamentación y forma de participar.

En tanto, quienes deseen ver personalmente los lotes tendrán la posibilidad de presentarse a la instancia de exhibición de la subasta en la siguiente dirección:

Estrada 4, Concepción del Uruguay, provincia de Buenos Aires.

La exhibición presencial se llevará a cabo los días 4 y 5 de noviembre, de 9 a 12 en el domicilio.

Algunos de los artículos subastados

Algunos de los artículos que remata la entidad y su precio base, bajo la subasta Nº 3758, son:

Nueve parlantes de distintas marcas: $15.000

25 artículos de marcas Sonny: $96.000

43 adaptadores para televisión: $35.000

13 amplificadores Soundigital: $30.000

21 amplificadores marcas Stetsom: $40.000

Tres cámaras de fotos instantáneas Fujifilm: $15.000

Equipo de audio portátil marca LongStar (sin caja): $15.000

Cuatro juegos de parlantes marca Pioneer: $20.000

30 parlantes JBL: $35.000

3434 dispositivos de almacenamiento: $264.000

21 portarretratos digitales: $15.000

Autoestéreos varios: $40.551

Equipos varios: $80.513

¿Cómo participar y cómo se llevará a cabo la subasta?

Este procedimiento describe cómo participar en las subastas virtuales organizadas por el Banco Ciudad.

1 Acceso e identificación

Se debe iniciar sesión en el sitio oficial de subastas del Banco Ciudad.

2 Selección y suscripción

Una vez dentro, se debe elegir la subasta a la que se desee acceder. Posteriormente, se procede a suscribirse a la subasta seleccionada.

3 Carga de información y documentación

Se deben agregar los datos personales solicitados. Luego, se selecciona la opción de “condiciones de venta”. Finalmente, se adjunta el comprobante del depósito por el modelo de subasta adquirido.

Es importante tener en cuenta que las ofertas se formulan en el sitio online, en donde cada oferente podrá realizar la cantidad de ofertas que desee hasta que consiga la compra del producto.

Tutorial De Subastas Del Banco Ciudad

Una persona podrá realizar la misma oferta por el mismo producto y tendrá prioridad en el de mayor valor. Cabe destacar quelas ofertas no se pueden revocar, ni cancelar en ninguna situación, solo al ser superadas. Como modo fidedigno, cada oferente observará el tiempo real del resto de las apuestas, el dinero acumulado y la posición frente al resto. De esta forma, cada oferta deberá ser superada por la propia o por la del otro, con el objetivo de adquirir el artículo.