Subastas del Banco Ciudad: cómo comprar autos y camionetas desde $700.000

El Banco Ciudad, junto al Banco de la Provincia de Buenos Aires, exhibe lotes de vehículos y camionetas para adquirir mediante la modalidad de subastas, a partir del martes 14 de octubre de 2025.

Los autos que subasta el Banco Ciudad

La subasta del Banco Ciudad permite adquirir autos y camionetas, con un precio base que parte de los $700.000 y de forma online.

Esta subasta se desarrollará entre las 12 y las 13.20 del martes 14 de octubre, de manera electrónica, a través de la plataforma de subastas públicas del Banco Ciudad. La entidad financiera resalta que los interesados deben descargar desde el sitio las condiciones de venta, reglamentación y forma de participar.

En tanto, quienes deseen ver personalmente los lotes tendrán la posibilidad de presentarse a la instancia de exhibición de la subasta, que se lleva a cabo entre el 30 de septiembre y el 7 de octubre, de 11 a 15 horas, en Calle 21 Nro. 1474 (entre calle 62 y 63) La Plata; Guanahani 480, CABA; o en Victoriano Montes 1541, Mar del Plata, según el lote de interés.

El sitio de las subastas muestra en detalle los vehículos que están disponibles para ofertar. En la lista hay ocho rodados de distintas características, entre los que aparecen automóviles y camionetas de las marcas Volkswagen, Renault y Citroën. Gran parte de ellos no está operativo al momento, pero pueden ser una oportunidad para quienes pretendan restaurarlos o simplemente precisen los repuestos. Al seleccionar un lote, la descripción lista las partes que mantiene el modelo.

Los autos y camionetas que subasta el Banco Ciudad

Algunos de los vehículos que remata la entidad, bajo la subasta Nº 3709, son:

Automóvil Volkswagen Polo, modelo 2006 , usado, sin funcionar. Tipo sedán. Precio base: $700.000.

Automóvil Volkswagen Vento, modelo 2006, usado, sin funcionar. Tipo sedán. Precio base: $3.300.000.

Un automóvil Citroën C4, modelo 2010, usado, funcionando. Tipo sedán. Precio Base: $3.000.000.

Un automóvil Citroën C4, modelo 2011, usado, funcionando con fallas. Tipo sedán. Precio Base: $3.000.000.

Un automóvil Citroën C4, modelo 2012, usado, funcionando con fallas. Tipo sedán. Precio Base: $3.000.000.

Un automóvil Citroën C4, modelo 2009, usado, funcionando. Tipo sedán. Precio Base: $3.000.000.

Un automóvil Citroën C4, modelo 2009, usado, funcionando. Tipo sedán. Precio Base: $3.000.000.

Automóvil Renault Master, modelo 2015, usado, sin funcionar. Tipo furgón. Precio Base: $6.000.000.

¿Cómo participar y cómo se llevará a cabo la subasta?

Iniciar sesión en el sitio oficial de subastas del Banco Ciudad .

. Elegir la subasta a la que quieras acceder y suscribirse a la misma.

a la que quieras acceder y suscribirse a la misma. Agregar los datos personales y seleccionar en “condiciones de venta” para luego adjuntar el comprobante del depósito por el modelo adquirido.

Es importante tener en cuenta que las ofertas se formulan en el sitio online, en donde cada oferente podrá realizar la cantidad de ofertas que desee hasta que consiga la compra del producto.

Una persona podrá realizar la misma oferta por el mismo producto y tendrá prioridad en el de mayor valor. Cabe destacar que las ofertas no se pueden revocar, ni cancelar en ninguna situación, solo al ser superadas. Como modo fidedigno, cada oferente observará el tiempo real del resto de las apuestas, el dinero acumulado y la posición frente al resto. De esta forma, cada oferta deberá ser superada por la propia o por la del otro, con el objetivo de adquirir el artículo.