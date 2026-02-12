Contundente respaldo de los empresarios al avance de la reforma laboral en el Congreso

Los empresarios destacaron el avance parlamentario —la media sanción en el Senado— de la reforma laboral que impulsó el Gobierno y afirmaron que es un marco normativo, un cambio estructural, que ordena el actual mercado de trabajo y genera previsibilidad para que, en una economía que vuelva a encontrar crecimiento, se genere empleo en la Argentina.

“La actividad de las empresas privadas en la Argentina ha estado limitada durante largo tiempo por una serie de factores, entre ellos, la necesidad de actualizar las normas laborales. Brindar previsibilidad y reducir la litigiosidad en este ámbito, no hay duda, es necesario para incrementar el empleo formal en nuestro país“, dijeron a LA NACION desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Por su parte, en la Unión Industrial Argentina (UIA) destacaron varios puntos a favor de la industria en el proyecto de ley que, según la consultora privada Empiria, tiene un costo fiscal total de 0,1% del PBI para 2026 y de 0,2% del PBI anualizado en plena vigencia.

El paso en el Congreso de la ley de modernización fue respaldado por varias cámaras y asociaciones más de empresarios, como ABA y Adeba (los bancos), la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural (SRA), y la Cámara de Comercio y Servicios (CAC). Todos resaltaron la importancia del avance del gobierno de Javier Milei en lo que tiene que ver con la competitividad sistémica, sobre todo en un contexto desafiante para varios sectores en tiempos de apertura y revalorización del peso.

Por caso, en la UIA se recalcó que, con relación a la gobernanza interna de las pymes, la ley introduce “reglas más claras” sobre la actuación sindical. Mencionaron el límite a 10 horas por mes de la gestión sindical, que “acota la protección” exclusivamente al delegado y “ordena” el funcionamiento de las asambleas. “Esto reduce el conflicto permanente dentro de las plantas, especialmente en pymes”, dijeron.

El presidente de la UIA, Martin Rappalini Soledad Aznarez

En la entidad subrayaron que se establecen “criterios taxativos” sobre los conceptos que integran la indemnización por despido, excluyendo rubros que anteriormente se sumaban de manera “arbitraria”, como adicionales, vacaciones o aguinaldos. “Todo esto genera mayor previsibilidad en los costos laborales y permite a las empresas planificar sin la incertidumbre que generaba la litigiosidad”, indicaron.

El Fondo de Cese Laboral (FAL), señalaron los especialistas de la UIA, es un “instrumento clave para dar previsibilidad”. Se fijó un aporte del 2,5% para las pymes y del 1% para las empresas más grandes (antes era 3%). “Son porcentajes que reflejan lo que las empresas gastan anualmente en indemnizaciones”, calcularon.

“La ley introduce criterios de actualización unificados (para los juicios), elimina distorsiones y establece cambios en el proceso judicial laboral para mejorar su funcionamiento”, indicaron y celebraron que “se incorporan herramientas legales para evitar bloqueos y tomas de establecimientos, situaciones que afectaban gravemente la producción, especialmente en empresas de menor escala”.

Afirmaron que el fin de la ultraactividad genera un “estímulo” para renegociar “condiciones laborales acordes a los nuevos contextos productivos”. Por otra parte, dijeron que “se fortalecen las facultades del empleador para organizar el trabajo, asignar tareas y estructurar la empresa”, imprescindible, dijeron, en tiempos complejos. Ratificaron “la importancia” en el tratamiento de los servicios esenciales y de las actividades con procesos continuos, “brindando garantías a sectores donde las interrupciones generan pérdidas productivas irreversibles”.

Licencias y ausentismo

“Se introducen mecanismos más transparentes para el control de certificados y licencias, reduciendo los abusos y el ausentismo injustificado. Además, se elimina el incentivo económico a faltar sin causa, ya que quien no trabaja no percibe la remuneración correspondiente”, celebraron dentro de la UIA. Sobre el banco de horas y la flexibilidad operativa, estimaron que “permite ordenar la jornada laboral de acuerdo a las necesidades productivas, evitando costos adicionales innecesarios y generando herramientas de adaptación”.

En la entidad destacaron que “se corrige” el régimen de responsabilidad solidaria en los casos de tercerización y festejaron los incentivos a la formalización y reducción de costos no salariales. “Se incorporan regímenes de incentivo a la formalización laboral, reducción de contribuciones para nuevos contratos y otros instrumentos orientados a bajar el costo no salarial. Estas medidas apuntan a estimular la creación de empleo formal y reducir la informalidad”, afirmaron.

Sobre las vacaciones dijeron que, si bien el período de vacaciones es del 1º de octubre y al 30 de abril del año siguiente, “se podrá acordar disponerlas fuera de dicho período” y que también “de mutuo acuerdo”, el empleador y el trabajador podrán convenir el fraccionamiento de las vacaciones siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a 7 días.

“El régimen laboral anterior fracasó”, dijo a LA NACION el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappalini. “El empleo formal lleva más de 15 años sin crecer, mientras la informalidad alcanzó niveles récord. Llegamos a tener más de 600.000 juicios laborales, lo que equivale a cerca del 10% de la nómina total en litigio. A eso se suman niveles de ausentismo también récord, entre el 8% y el 10% según el sector, en gran parte por un sistema de enfermedades difícil de controlar. Este nuevo marco laboral viene a corregir esas distorsiones que, durante años, solo generaron conflicto y destrucción de empleo”, agregó y reconoció el trabajo del G6 y el Consejo de Mayo.

La UIA, donde hay preocupación por el proceso de apertura y el ritmo de recuperación económica, se reunirá el viernes con el ministro de Economía, Luis Caputo. “Esta ley crea un nuevo marco normativo que da previsibilidad a las relaciones laborales futuras. Es un cambio estructural hacia adelante. Esperemos que la economía reactive y podamos generar empleo, pero sin un sistema laboral previsible era muy difícil que eso ocurriera. De hecho, llevamos más de 15 años con el mismo nivel de empleo formal registrado”, dijo Rappalini.

Adelmo Gabbi Nicolás Suárez - LA NACION

“El proyecto aprobado por el Senado genera las condiciones para crear empleo y facilita la formalización laboral; en un marco de estabilidad y crecimiento económico”, dijo Javier Bolzico, presidente de Adeba. “Además, asegura que los haberes que reciban los trabajadores estén bancarizados, garantizados y que contribuyan a financiar el crecimiento del crédito, como ocurrió los últimos dos años. El proyecto asegura la gratuidad de las cuentas sueldo”, agregó sobre la polémica que se generó en el debate con las billeteras virtuales.

“La aprobación en el Senado del proyecto de Modernización Laboral es algo positivo ante la imperiosa necesidad de incorporar más trabajadores al mercado formal de trabajo”, dijo Claudio Cesario, presidente de ABA. “En cuanto a las modificaciones, valoramos que hayan tenido en cuenta nuestros argumentos técnicos que apuntan a garantizar la protección de los depósitos de los sueldos de los empleados, sostener el desarrollo del crédito a familias y empresas, que es el pilar fundamental del crecimiento de un país, y la libertad de disponer de los fondos con los que ya cuentan todos los trabajadores”, cerró.

“Es un paso adelante muy importante”, señaló a LA NACION, Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. “Me hubiese gustado que incluso fuera más amplio, pero lo que salió es muy bueno”, dijo. El primer borrador incluía la exención a la renta financiera Ganancias. En la negociación, ese artículo se perdió.

Mario Grinman, de la CAC Hernán Zenteno

“El proyecto que obtuvo media sanción por parte del Senado favorecerá tanto la formalización de relaciones laborales no registradas como la generación de nuevos puestos de trabajo”, dijo Mario Grinman, presidente de la CAC a este medio. “Es un paso muy importante en la dirección correcta que los argentinos nos debíamos desde hace mucho tiempo. Ahora bien, debemos tener en cuenta que, para lograr que el empleo privado registrado aumente de forma significativa y sostenida en el tiempo, no basta con una ley. Me refiero a que una modernización normativa como la que se está tratando en el Congreso es ciertamente indispensable y por demás bienvenida, pero debe ser complementada con un entorno económico adecuado”, agregó el empresario.

“Felizmente, en los últimos años la Argentina ha tenido progresos enormes en este sentido, en materia monetaria y fiscal. Confío en que la conjunción entre una macroeconomía saneada y esta actualización de la legislación permitirá importantes progresos en el mercado laboral, con sus consecuentes beneficios económicos y sociales”, completó el presidente de la cámara de Comercio.

“La media sanción de la Ley de Modernización Laboral es una señal positiva en el camino hacia una Argentina más competitiva y con mayor generación de empleo formal. Desde la Sociedad Rural Argentina creemos que actualizar el marco normativo laboral es una deuda pendiente que el país tiene con su sector productivo y, sobre todo, con millones de trabajadores que hoy se encuentran en la informalidad”, dijo a LA NACION, Nicolás Pino, presidente de la SRA, que recordó que la se viene trabajando en una propuesta de modificación de la Ley de Trabajo Agrario N° 26.727 y sobre la modernización en el Consejo de Mayo. En ese sentido, la SRA sugirió varios puntos que, explicaron, no estaban en la versión original y que se terminaron incluyendo luego.

“El campo y las economías regionales necesitan reglas claras, previsibles y adaptadas a la realidad productiva del interior”, completó.

El Congreso está debatiendo una reforma necesaria para adecuar las relaciones laborales a la situación argentina actual.



Seguíamos con estructuras pensadas para los años '70, en un mundo que cambió por completo. El resultado es claro: el empleo formal estancado hace décadas y… — AmCham Argentina (@AmChamArgentina) February 11, 2026

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) había posteado un hilo en X a horas del debate. “La propuesta avanza en la dirección correcta: incentivos a la revisión de las relaciones empleador-colaborador, menor litigiosidad y más previsibilidad. Hoy emplear en la Argentina implica altos costos y decisiones judiciales que desalientan nuevas contrataciones. La discusión no es un debate ideológico: es una realidad que nos imposibilita superar nuestras históricas vulnerabilidades”, estimaron entonces desde AmCham.

“Modernizar no es quitar derechos. Es dar previsibilidad, generar incentivos para contratar y abrir nuevas oportunidades para las nuevas generaciones. El desafío es claro: una Argentina que vuelva a desarrollarse, genere empleo formal, más inversión y oportunidades de acuerdo con las distintas realidades locales. Ese es el camino hacia una Argentina federal en desarrollo”, cerraron.