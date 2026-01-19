Córdoba sale a colocar US$500 millones en Nueva York con el aval de Nación

CÓRDOBA.- La gestión del cordobés Martín Llaryora sale nuevamente a financiarse al mercado internacional. Busca colocar US$500 millones en Nueva York a nueve años, para lo que logró el necesario aval del ministerio de Economía. La apuesta es que la tasa que se consiga sea menor al 9%, que fue la que pagó a mediados del año pasado.

En julio pasado, la provincia captó US$725 millones, a una tasa del 9,75% anual y a siete años de plazo. Fue el primer estado subnacional en salir al mercado voluntario de crédito, por eso ahora el equipo que lidera el ministro Guillermo Acosta apunta a conseguir una tasa menor, ya que el riesgo país bajó y ronda los 570 puntos.

Los fondos que se consigan serán de libre disponibilidad; una parte de este capital se utilizará para refinanciar un remanente de bonos por U$S 100 millones que no se pudieron recomprar durante el 2025. Si la operación de recompra prevista para el lunes 26 resulta exitosa, Córdoba no tendrá vencimientos de capital hasta agosto del 2027.

En noviembre fue el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) el que emitió US$600 millones a una tasa del 7,8%, una de las más bajas en la historia crediticia de la Ciudad. La colocación se realizó bajo ley inglesa.

Y en diciembre el tercer distrito en aprovechar el mejor contexto fue Santa Fe con US$800 millones al 8,10% a nueve años (2034).

Después de las elecciones legislativas y el triunfo amplio de La Libertad Avanza (LLA), las autorizaciones de Nación a los gobernadores para tomar deuda se hicieron más ágiles. Utilizan la coparticipación como garantía.

El neuquino Rolando Figueroa también tiene autorización de Nación, pero por ahora, prefirió tomar líneas de organismos como la CAF, el BID y el Banco Mundial para rutas y obras verdes y no salir al mercado internacional.

En Economía prefieren que los gobernadores se financien en el mercado local, ya que los fondos que invierten en mercados emergentes son compradores de bonos nacionales, subnacionales y privados, por lo que todos compiten para conseguir estar en sus carteras.

El stock de deuda consolidado de las provincias y CABA al tercer trimestre del 2025 fue de $29 billones, según datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. En moneda corriente, implica una baja del 4,5% interanual.