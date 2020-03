La proyección para este año era un superávit comercial de US$19.000 millones; el Covid-19 la dejó atrás. Fuente: Archivo

CORDOBA.- Las exportaciones argentinas -altamente dependientes del complejo agroexportador- aportarán menos divisas de lo proyectado hace unos meses. Con optimismo, los expertos estiman que si China y el hemisferio norte comienzan a recuperarse del coronavirus en el inicio del segundo semestre, podrían traccionar a la Argentina. "Estamos viendo un cisne negro en vivo y en directo -describe Emilce Terre, economista de la Bolsa de Comercio de Rosario -. Es todo muy dinámico y es difícil hacer futurología, pero hay un golpe grave en momentos en que necesitamos dólares".

Las estimaciones apuntaban a un superávit comercial este año de unos US$19.000 millones, el cálculo ahora parece muy optimista. China, uno de los países más golpeados por el brote del Covid-19, es el destino de casi el 90% de las exportaciones de poroto de soja (aportaron unos US$ 3.000 millones en 2019); 70% de las carnes bovinas (US$ 2.000 millones el año pasado) y 22% de la carne porcina (US$ 3,5 millones en el 2019). Los datos se desprenden de un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario que se presentará mañana en Expoagro .

"No sólo nos golpea directamente vía China sino indirectamente a través de Brasil, nuestro principal socio comercial, cuyas proyecciones de crecimiento también fueron recortadas", dice Terre a LA NACION y advierte que a esa situación se le suma la caída de precios que registran los commodities agrícolas y la baja internacional del petróleo que impacta directamente sobre las proyecciones para Vaca Muerta al restarle competitividad al shale oil.

La particularidad del coronavirus en el caso de los commodities agrícolas es que reforzó las dificultades de largo plazo que ya estaban; agregó una presión bajista a los precios ya resentidos a partir de la disputa arancelaria entre Estados Unidos y China y a la peste porcina africana. En lo que va del año, el índice de productos agrícolas elaborado por S&P cayó 16% fundamentado en la menor demanda tanto para consumo humano directo como para forraje animal.

Más allá de la dificultad para establecer cuánto podrían caer las exportaciones argentinas, desde la Bolsa ratifican que hay un "riesgo concreto de una erosión del comercio exterior y, consecuentemente, del ingreso de divisas" para este año. Ese factor presiona sobre el tipo de cambio en un contexto en el que mientras la moneda local perdió 4% en relación al dólar desde el 1 de enero, el real brasileño se depreció un 18% en el mismo lapso, "perjudicando la competitividad argentina".

El informe advierte que dejar correr el tipo de cambio conlleva el riesgo latente de un traspaso a la inflación en los precios domésticos, que ya está en niveles "excepcionalmente altos" desde hace unos años, convirtiéndose así en un arma de doble filo.

Terre insiste en que el impacto llega en un momento clave para la Argentina, en pleno proceso de renegociación de la deuda: "Si bien la caída de tasas en el mundo puede de algún modo limitar el peso de la deuda, en las actuales circunstancias los inversores prefieren desprenderse de los activos de riesgo e ir a lo más seguro".

La economista enfatiza que las medidas que toman los gobiernos para evitar la difusión del brote del virus son "a costa de un parate en la actividad económica" y que aunque desde los organismos internacionales se insiste en que es transitorio y en que habrá más paquetes de estímulo fiscal, "el temor es que algunas empresas no tengan la espalda, para las Pymes es una prueba muy dura. Si empiezan a cerrar, cae la actividad, hay más desempleo y estamos en un círculo vicioso".