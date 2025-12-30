Cuánto cobran los caseros en enero de 2026
El personal que se desempeña en casas particulares tiene un reajuste debido al paso del bono extraordinario al salario básico del mes
Los caseros reciben en enero de 2026 un incremento en su salario mensual, dado por la incorporación al salario básico del bono extraordinario, que se entregó en noviembre y diciembre de 2025.
El Gobierno oficializó, a través de la resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, los incrementos de los últimos meses de 2025, y para el primer mes del nuevo año quedaron formalizados los valores de cada categoría, para su aplicación inmediata en todo el territorio nacional.
De esta manera, para el mes de enero 2026 rigen nuevas cifras para los caseros, que constituyen la tercera categoría de trabajadores y que realizan tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.
Cuánto cobran los caseros por hora en enero de 2026
|Categoría
|Salarios básicos por hora
CASEROS
$3494,25
Cuánto cobran los caseros por mes en enero de 2026
|Categoría
|Salario mensual
CASEROS
$441.806,54
Por qué este mes ya no se entrega el bono extraordinario a los caseros
El último acuerdo paritario para el servicio doméstico incluía un bono extraordinario que se entregó en noviembre y diciembre.
Esa cifra variaba según la cantidad de horas trabajadas, de acuerdo al siguiente esquema:
- De cero a 12 horas semanales: $6000
- De 12 a 16 horas semanales: $9000
- Más de 16 horas semanales: $14.000
“Dichas sumas serán pagaderas conjuntamente con los salarios de los meses de noviembre y diciembre 2025, adquiriendo carácter remunerativo, incorporándose al salario de acuerdo a las distintas categorías en enero de 2026″, señala normativa oficial.
De esta manera, las empleadas domésticas ya no perciben el bono de manera diferenciada, sino que lo verán incorporado a sus haberes del mes, y reflejado en el total del recibo de sueldo.
Cómo registrar en ARCA a los trabajadores de casas particulares
Todos los empleadores tienen que inscribir a los trabajadores que tienen a su cargo en el registro de ARCA, sin importar la cantidad de horas de trabajo o la modalidad de contratación.
Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:
- Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
- Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
- La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
- Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
- Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
- Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
- Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
