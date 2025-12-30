Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 30 de diciembre
Ayer, la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1540 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1475 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1425,00Venta$1475,00
Dólar blue
Compra$1520,00Venta$1540,00
Dólar tarjeta
Venta$1917,5
Dólar CCL
Venta$1531,34
Dólar MEP
Venta$1493,28
Dólar mayorista
Venta$1457,00
Euro
Compra$1655,00Venta$1755,00
Cómo es el programa monetario del BCRA para 2026
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció el inicio de una nueva fase de su programa monetario, enfocado en dos ítems:
- Régimen de flotación entre bandas: a partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por Indec (Instituto Nacional de estadísticas y Censos).
- Programa de compra de reservas preanunciada: a partir del 1 de enero de 2026, el BCRA iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con dos consideraciones: la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
Esta fue la cotización de cada una de las divisas el lunes 29 de diciembre:
- Mayorista: $1457
- Oficial: $1475
- Blue: $1540
- Tarjeta: $1917,5
- MEP: $1493,28
- CCL: $1531,34
De cuánto fue la inflación de noviembre
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación del mes de noviembre fue del 2,5%. Tal como ocurrió en septiembre y octubre, este es el tercer mes consecutivo en el que el registro supera el 2%. Los de servicios como agua, gas, electricidad y vivienda; transporte, y alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los que más influyeron en este porcentaje.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
Este lunes, la divisa minorista cerró a $1425 para la compra y a $1475 para la venta.
