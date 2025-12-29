Le quiso robar el arma a una oficial de la Policía de la Ciudad en Once y fue detenido en Rosario

Es menor de edad. Hace ocho días intentó robarle el arma reglamentaria a una oficial de la Policía de la Ciudad que recorría la zona de Once en forma preventiva. El ataque quedó filmado por cámaras de seguridad. El sospechoso, finalmente, en las últimas horas fue detenido en Rosario, en el barrio de emergencia donde históricamente reinó la temible banda de los Monos, adonde había viajado para festejar la Navidad y Año Nuevo con su hermano.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la Policía de la Ciudad y la Policía de Santa Fe, fuerzas de seguridad que estuvieron a cargo del operativo donde el sospechoso fue detenido.

Le quiso robar el arma a una oficial de la Policía de la Ciudad

“El intento de robo ocurrió el domingo de la semana pasada, en México y General Urquiza, cuando la oficial, que se encontraba de servicio, fue abordada por un joven armado que intentó sustraer su arma reglamentaria. Al no lograr su cometido, el agresor se dio a la fuga”, explicaron desde la Policía de la Ciudad.

El sospechoso, según los voceros consultados, fue identificado a partir del análisis de filmaciones de cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) y privadas, y entrevistas a vecinos de la zona.

Los detectives policiales identificaron el domicilio del sospechoso y determinaron que se había ido de viaje junto con un familiar para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Finalmente, el sospechoso fue detenido en las últimas horas por detectives de la Policía de la Ciudad y de la Policía de Santa Fe en un operativo hecho en barrio de Las Flores.

“Por otra parte, el Juzgado de Menores porteño N° 7 ordenó un allanamiento en el domicilio donde residía el menor en el barrio de Balvanera. En el procedimiento se secuestraron las prendas de vestir que había utilizado al momento del intento de robo del arma reglamentaria ”, dijeron fuentes policiales.

La remera secuestrada por la Policía de la Ciudad

Si bien en un comunicado de prensa se informó que el sospechoso tiene 17 años, fuentes que participaron del operativo de detención dijeron que el menor tiene 15.

“Por disposición del Juzgado de Menores porteño N° 7, el adolescente fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para quedar alojado en el Instituto Inchausti, mientras continúa el proceso judicial", agregaron los informantes consultados.