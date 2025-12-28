Inauguraron el remodelado Aeropuerto Internacional de Rosario

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario que volverá a estar operativo a partir de este lunes 29 de diciembre tras tres meses de obras de remodelación.

El mandatario destacó una inversión provincial de 150 millones de dólares. Las mejoras incluyen la repavimentación de la pista, un nuevo sistema de balizamiento LED y la ampliación de la terminal.

Ante 25.000 asistentes, Pullaro sostuvo: “Sentimos que tenemos el aeropuerto que nos merecemos. No es solo para las personas que quieren viajar, sino que es un aeropuerto que abre los brazos de Rosario y de toda la región al mundo y dice que aquí hay una provincia productiva que quiere colaborar para que a la Argentina también le vaya bien”.

Y reivindicó en ese sentido la “obra pública sin corrupción”.

“Este aeropuerto es el símbolo de que juntos podemos salir adelante. Hoy podemos mostrarle a Rosario, a la Provincia y a la Argentina que aquí hay obra pública sin corrupción, con eficacia, que muestra que las obras públicas también se pueden terminar en forma y hacerla como corresponde. Cuando no se roba, la plata alcanza”, afirmó el gobernador.

Asimismo, Pullaro en su discurso, mencionó al difunto Miguel Lifschitz, como el ideólogo del diseño original, y a su antecesor, Omar Perotti, por haber iniciado los trabajos. “Esto es producto de políticas públicas de Estado”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó: “Estamos haciendo historia en la Provincia de Santa Fe. De ahora en más no vamos a tener que envidiar a ningún otro aeropuerto. Esto fue producto de una decisión política. Dos gobiernos nacionales le dijeron que no a este Aeropuerto. Hoy Rosario se conecta al mundo, Santa Fe despega”.

La diputada nacional y exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, afirmó, en tanto, que “este aeropuerto es provincial y se llama Islas Malvinas. No está concesionado, es de una provincia que invierte y se anima en una Argentina difícil, que nos deja sola y no contempla la obra pública”.

La segunda pista más grande del país

La magnitud de la obra posiciona a la terminal rosarina en un lugar de privilegio dentro del mapa aerocomercial argentino. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, subrayó que la pista de 3.000 metros, repavimentada en un 90 días, es ahora la segunda más grande del país, solo superada por la de Ezeiza.

Las tareas finalizadas comprendieron:

Repavimentación completa de la pista de 3.000 metros

Instalación de un sistema de balizamiento LED de última generación.

Ampliación de la terminal flexible, que suma más de 10.500 metros cuadrados, dos mangas, escaleras mecánicas y un sector internacional renovado.

El ensanche de la avenida Jorge Newbery.

La jornada de sábado incluyó además una “fiesta a cielo abierto”. Entre exhibiciones aéreas y saltos de paracaidismo, los asistentes observaron las nuevas instalaciones. El cierre musical estuvo a cargo de la banda local Vilma Palma e Vampiros.