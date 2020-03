Coronavirus: preparativos y temores en el conurbano bonaerense ante la crisis

Las colas de espera para poder cobrar

Pocas horas después de que el presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena por el coronavirus hasta después de Semana Santa, algunos de los principales distritos del conurbano bonaerense volvieron a amanecer con largas colas de gente en los cajeros e ingresos de los bancos.Buscaban cobrar el bono extraordinario de $3000 para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). "Hay gente que se instala con chicos a la noche para estar entre los primeros cuando abre el banco", relató una vecina de González Catán, quien reconoció que en la zona hubo un antes y un después del pasado fin de semana largo. Hasta el miércoles había poco movimiento por las calles de La Matanza y los colectivos estaban vacíos. Luego, se poblaron y hasta los trenes salían completos.

Mantener el control no es una tarea sencilla pero la decisión del Presidente es unánime: no apelará a las fuerzas armadas para mantener el orden, ni para ejercer funciones de seguridad. Pero sí trabajarán en funciones de apoyo como la implementación de "cocinas de campaña móviles", una experiencia que ya se probó en Quilmes y que hoy arrancó también en La Matanza. "Se instalarán tres con el objetivo de repartir viandas con alimentos calientes", afirmaron fuentes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el desafío de que no se generan largas filas volverá a ser un tema.

Pese a los pedidos del presidente, las aglomeraciones de personas en los lugares públicos en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires se repiten y multiplican las posibilidades de contagio, ponen en riesgo al resto de la población y extienden los tiempos de propagación de la pandemia que ya dejó más de 20 muertos en el país.

Los primeros videos de las colas bancarias salieron a la luz la semana pasada y se viralizaron en los grupos vecinales de La Matanza por Facebook. El más famoso fue el que mostraba hasta diez cuadras de fila para acceder al Banco Nación de la localidad de González Catán .

Nuevas filas y operativos en La Matanza

Ayer la postal se repitió: las filas superaron las cinco cuadras y la mayoría de las personas no respetaba ninguna distancia. "La situación de la semana pasada nos tomó desprevenidos", reconocieron desde el municipio de La Matanza, que ayer informaron que comenzaron a implementar operativos de ordenamiento y asistencia a los vecinos en las colas de los bancos.

El operativo es ejecutado por efectivos de la Guardia Urbana de La Matanza , de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de personal de Defensa Civil. El intendente Fernando Espinoza afirmó que así se aseguró "de que se mantenga la distancia necesaria, que reciban y se coloquen alcohol en gel antes de ingresar a los cajeros, de desinfectar los cajeros cuando sale cada usuario. También estamos asistiendo con agua y sillas a los jubilados". Espinoza, llamó a la prudencia y a extremar las medidas de cuidado en la localidad en la que habitan 2,4 millones de personas y en la que hasta ahora se registraron 12 casos de coronavirus confirmados.

Hoy desembarcaron efectivos de las fuerzas armadas en La Matanza

"Tenemos 2600 camas entre centros de salud públicos y privados y se están preparando 4000 camas de aislamiento para atender la demanda de eventuales enfermos leves", agregó el intendente. Esas camas estarán ubicadas en instituciones que facilitaron clubes y sindicatos.

La falta de conciencia por parte de la población preocupa también al personal de la salud que trabaja en hospitales del Gran Buenos Aires. Los relatos en los grupos de Whatsapp de los médicos son duros: se muestran desesperados y en algunos casos se plantean hasta la posibilidad de contagiarse la enfermedad en esta instancia. "Es el mejor momento, por lo menos ahora hay insumos", reflexionó una médica que trabaja en el Paroissien , uno de los principales centros médicos de La Matanza, pero que depende de la provincia de Buenos Aires.

Los médicos, desesperados

"Estamos muy asustados desde que ocurrió la primera muerte en Cañuelas. Fue un paciente que ingresó el domingo y falleció el lunes: fue fulminante", confesó otro colega que trabaja en el Hospital Regional Cuenca Alta Néstor Kirchner , ubicado cerca del Aeropuerto de Ezeiza . Se trata de un hombre de 78 años oriundo de una zona rural cercana a la localidad de Gobernador Udaondo que por este caso de Covid-19, permanece aislada. "Fue un caso sin nexo epidemiológico. No entendemos cómo se contagió. Era una persona que vivía aislada en el campo", relata la médica que lo asistió.

El personal de salud se reconoce como la primera "línea de fuego" frente a una pandemia que definen como "virulenta". "Con la influenza un enfermo infecta a tres, en el coronavirus pueden llegar a 190", relató la misma fuente. "Es decir nos vamos a infectar igual", agregó un médico clínico que reclama que se realicen test para el personal de salud. "Hoy no nos están controlando", aclaró quien además insistió en que los barbijos y protecciones que les facilitan en los hospitales no son efectivas para cubrirlos del contagio, por eso terminan autoabasteciendo y se los compran por Internet. "También nos cortaron las licencias y los permisos por 180 días, ni siquiera hay excepciones para quienes tienen un familiar enfermo", agregó.

Los hospitales de la Provincia de Buenos Aires con pocos recursos

Hace pocos días, el Gobierno dispuso el pago de una "asignación estímulo" de $5000 durante cuatro meses a todos aquellos trabajadores de la salud, del ámbito público y privado, abocados al manejo de casos de coronavirus. El pago del mismo estará sujeto al presentismo, salvo casos justificados, como por ejemplo los afectados por la pandemia, que recibirán la asignación completa.

El Gobierno, con nuevos desafíos

Desde el Gobierno bonaerense aseguran estar trabajando en la prevención del coronavirus. La semana pasada Axel Kicillof fue quien comunicó a los medios que había desafectado a dos policías de La Matanza que habían obligado a realizar ejercicios físicos y se burlaron de siete jóvenes a los que demoraron porque violaban el aislamiento preventivo, social y obligatorio. "Que esto no manche el trabajo ejemplar que están haciendo miles de agentes de la policía que trabajan muy bien según la normativa y los protocolos", relató el gobernador.

Más allá de las medidas el desafío recién comienza y la situación podría agravarse en los próximos días cuando a mediados de abril el Gobierno ponga en marcha la instrumentación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): el bono extraordinario de Anses de $10.000, que también se retirarán en los bancos.