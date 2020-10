Finalmente, tras dos horas de espera, los pasajeros pudieron reencontrarse con sus familiares. Los vuelos, por ahora, son para personal esencial o para quienes están bajo tratamiento médico. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

MENDOZA. Fue el aterrizaje más esperado, luego de siete meses de cuarentena. Así, la provincia del oeste argentino finalmente recibió a las 9.50 de hoy el primer vuelo de cabotaje, sólo con personal esencial o bajo tratamiento médico. Asimismo, las autoridades locales anunciaron que las personas que arriben desde ahora a tierra cuyana no deberán realizar más la cuarentena en los hoteles.

El primer vuelo de Aerolíneas llegó a tierra cuyana dos horas después de lo esperado. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Así lo confirmó la ministra de Turismo, Mariana Juri, quien fue la encargada de darles la bienvenida a los pasajeros del Boeing 737-800 de Aerolíneas Argentinas, que llegó dos horas después de lo esperado, con más de 70 personas a bordo, quienes llevaban puestos barbijos y mantenían la distancia social dentro del edificio. El vuelo inicial 1400 estaba previsto que saliera de Buenos Aires a las 6 pero finalmente, por problemas técnicos, lo hizo a las 8, por lo que pisó la tierra del sol y del buen vino minutos antes de las 10.

En la aeroestación Francisco Gabrielli se cumplió con un estricto protocolo, desde el ingreso al lugar, con el uso de termómetros y diferentes medidas de higiene. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

"A partir de ahora y para facilitar estos ingresos y por todas las vías, no solamente aérea, ya no hará falta hacer aislamiento en los hoteles. Creemos que tener los espacios tan cerrados durante tanto tiempo no es bueno para nada, éste es un gran ejemplo", expresó la funcionaria, y agregó: "No habrá aislamiento a partir de este momento, consideramos que ahora vamos a poner todo nuestro esfuerzo en nuevas estrategias más útiles y que Mendoza se viene preparando para eso, más testeos, más camas, poner más esfuerzo en otras medidas que son más recomendadas para esta etapa del tratamiento de la pandemia".

El vuelo 1400 de Aerolíneas piso tierra cuyana minutos antes de las 10. Más de 70 pasajeros llegaron con barbijos y manteniendo la distancia social. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Por otro lado, las autoridades locales van preparando el terreno, de cara a la temporada estival, ya que hasta ahora los vuelos sólo están permitidos para trabajadores esenciales y repatriados, pero se espera que el mes que viene haya definiciones con los turistas. En este sentido, Mendoza ya está preparada para recibir a los visitantes, principalmente porque el turismo interno ya lleva un par de meses operando bajo protocolos, y con buenos resultados, con un bajísimo nivel de contagios.

Mariana Juri, ministra de Turismo de Mendoza, junto a las autoridades del aeropuerto local, durante la recepción del primer vuelo.

"Por ahora el turismo está prohibido a nivel nacional. Mendoza es una de las provincias más preparadas, la única que desde el 15 de junio ha tenido abierto su turismo interno, lo cual nos ha permitido ajustar los protocolos así que seguramente será una etapa siguiente para la cual Mendoza una vez se encuentra liderando esta propuesta", destacó la ministra, previo a la recepción del esperado vuelo de Aerolíneas.

"Es una gran alegría para el gobierno de Mendoza y todos los mendocinos poder recibir este primer vuelo, que sin duda no deja de ser simbólico para el gran esfuerzo que venimos haciendo los mendocinos, en una estrategia liderada por el gobernador Suárez que permanentemente ha planteado el equilibrio entre la salud y la economía", sintetizó la funcionaria, acompañada por autoridades del aeropuerto, poniendo en valor que varias personas desde ahora puedan retomar tratamientos médicos, realizar cuidados de familiares o cumplir con asuntos laborales.

Los pasajeros se fundieron en abrazos con sus familiares. Algunos no pudieron contenerse, más allá del uso de barbijos. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

De hecho, durante la mañana, se vivieron momentos de ansiedad entre quienes esperaban a los pasajeros en el ingreso de la aeroestación Francisco Gabrielli. Finalmente, tras aguardar más de lo previsto, pudieron reencontrarse, evidenciando una gran emoción. Algunos se saludaron a los codazos, otros, más allá del barbijo, se fundieron en abrazos. También, se produjo un momento de tensión cuando la legisladora nacional kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, quien viajaba en el vuelo, fue increpada verbalmente por pasajeros mientras dialogaba con la prensa.

Más conectividad

De esta manera, Mendoza junto con Córdoba, son las dos provincias que tienen mayor conectividad en esta primera etapa. En el caso de la provincia cuyana tendrá, hasta el 1° de noviembre, 20 frecuencias, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Para mantener esta posibilidad operativa e incrementar los vuelos paulatinamente, las autoridades indicaron que se puso en marcha un estricto control tanto en la salida como en la llegada de los pasajeros, bajo una estrategia coordinada con las aerolíneas para disponer de las declaraciones juradas. También, hay un permanente apoyo de Cruz Roja Argentina.

Por su parte, la aeroestación local, bajo el protocolo sanitario vigente, puso a punto las instalaciones para que también pudiera despegar, pasadas las 11, la primera nave rumbo a Ezeiza, con más de 60 pasajeros.

