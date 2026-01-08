Cuáles son los mejores destinos mundiales para viajar en 2026 según una revista internacional: uno es argentino

El comienzo de año puede venir acompañado de planes de viaje y, en muchos casos, de ultimar los detalles para las próximas vacaciones. La revista especializada en viajes Time Out elaboró una lista con los mejores destinos para visitar este 2026.

Según el ranking, elaborado por los editores de cada lugar del mundo, se recomienda ir desde Marruecos, que será la próxima Capital Mundial del Libro de la Unesco, hasta pueblos costeros poco conocidos en Brasil y paisajes montañosos en Canadá.

En medio de tantas opciones, una clásica ciudad argentina fue elegida como una de las mejores e ingresó al top 10 de la lista. Se trata de Mendoza, muy elegida por los turistas nacionales e internacionales por sus bellos paisajes y su gran oferta gastronómica y de vinos.

Los mejores destinos para 2026

1) Montañas Rocosas

El Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Rocky Mountain National Park - Erik Stensland

Según los editores de Time Out, si las Montañas Rocosas canadienses estuvieron en tu lista de deseos durante un tiempo, este es el momento para visitarlas. Un nuevo y elegante spa que abrió recientemente, diseñado por Matteo Thun, tiene vistas a las montañas circundantes y a las aguas de un azul intenso.

“Es una experiencia que no olvidarás pronto, y que será aún más memorable si viajás a través de la nueva ruta Passage to the Peaks en el ‘mejor tren del mundo’, el Rocky Mountaineer“, añadieron.

2) Rabat, Marruecos

La fortaleza de Udayas, en Rabat Marruecos. Georgios Tsichlis - Shutterstock

Marrakech tiene algunos de los centros religiosos más importantes, como Agadir, Casablanca y Esauira. 2026 será el año de Rabat, por lo que es el año ideal para visitarla. Además, en abril, en el Día Mundial del Libro, Rabat se convertirá en la Capital Mundial del Libro de la Unesco. Para celebrar la ocasión, habrá una ceremonia de inauguración, talleres y clases magistrales, e incluso un maratón de lectura pública.

3) Algodões, Brasil

La playa de Algodões, en Bahía. Shutterstock

En los últimos años, la península de Maraú, en Brasil, generó mucha atención en los turistas. Este tramo poco explorado del sur de Salvador de Bahía ofrece playas de postal y ríos que desembocan en el mar en donde se puede disfrutar de agua de coco y caipirinhas con los pies en la arena

A su vez, el panorama hotelero también creció y la gastronomía local destaca por tener los mariscos más frescos.

4) Hamburgo, Alemania

La Torre Heinrich-Hertz por la noche, en Alemania. Shutterstock

La segunda ciudad más grande de Alemania ya es un destino cultural de talla mundial. En 2026, añadirá más recursos a su oferta con el flamante Museo de Arte Digital UBS, creado por el equipo detrás del famoso teamLabs de Tokio, que se convertirá en la mayor dedicación al arte digital en Europa.

5) Monte Cook, Nueva Zelanda

El monte Cook, el más alto de Nueva Zelanda, es también el mayor de todo el continente de Zelandia. GETTY IMAGES

Si se buscan vacaciones de senderismo, este es el mejor lugar. Declarado Patrimonio de la Humanidad y hogar de las montañas más altas y los glaciares más extensos de Nueva Zelanda, este destino ofrece paseos y excursiones incluso nocturnos.

Este otoño, además, el puente colgante peatonal más largo del país se inaugurará en el Parque Nacional Aoraki. Con 189 metros de longitud a lo largo de la ruta Hooker Valley Track, permitirá a los senderistas recorrer de nuevo los diez kilómetros de la ruta, mientras disfrutan de las vistas de la montaña más alta de Nueva Zelanda.

6) Mendoza, Argentina

El Dique Potrerillos, ubicado en el Valle de Potrerillos. Marcelo Aguilar Lopez

Según la revista Time Out, Mendoza no es una región vinícola cualquiera: “Es una de las capitales vitivinícolas más importantes del mundo”. Además de destacar lugares clásicos como Valle de Uco, Luján de Cuyo y Maipú —en donde se producen algunos de los Malbec más respetados del planeta—, hablaron sobre la gran oferta gastronómica del lugar.

“Más allá de las catas, encontrará cabalgatas, senderismo, rafting y plenas emociones al aire libre en toda la provincia”, detallaron.

7) Cirencester, Reino Unido

Cirencester, en Inglaterra. Shutterstock

Cirencester, un pueblo de Gloucestershire, se ofrece como un lugar capaz de gestionar las multitudes. Con una ubicación ideal para explorar los lugares menos concurridos de la zona, el mayor asentamiento de los Cotswolds posee “innumerables encantos propios”.

Definido como una elegante combinación de estilos arquitectónicos y una rica historia romana, este destino también tiene grandes opciones de compras en los mercados y una amplia selección de bares y restaurantes.

8) Vietnam central

Vietnam central. Shutterstock

Vietnam se convirtió en un referente en 2026. Gracias a la gran cantidad de nuevos vuelos internacionales que aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Da Nang, es mucho más fácil llegar. Asimismo, la antigua capital de Hue vive un renacimiento real con numerosas restauraciones culturales en marcha.

9) Nepal

Lalitpur, en Nepal. NurPhoto - Getty Images

Nepal siempre será el paraíso para excursionistas y mochileros, con sus espectaculares picos y casas de té. Sin embargo, para 2026 el ambiente está cambiando hacia experiencias alternativas en senderos más tranquilos o en “baños de estrellas” en resorts sobre el Himalaya.

10) Isla Favignana, Italia

Favignana, en Sicilia. Shutterstock

El próximo estreno del director de cine Christopher Nolan, La Odisea, todavía no está en pantallas pero ya hizo maravillas para el turismo mediterráneo en 2026. Con gran parte de la película que transcurre en las costas de Favignana, la pequeña isla a 18 kilómetros de la costa oeste de Sicilia se volvió uno de los destinos ideales.

Conocida por ser la “isla de las cabras” en donde el héroe de Homero paró a obtener provisiones antes de su encuentro con el cíclope, las playas ofrecen un lugar ideal para descansar y paisajes increíbles.