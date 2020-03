Coronavirus. Qué productos faltan en las farmacias y qué soluciones se buscan

Algunas fábricas de barbijos trabajan las 24 horas para tratar de atender la demanda Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Alcohol en gel, alcohol etílico al 96%, paracetamol, barbijos, guantes de látex, termómetros y vacunas antigripales. Es la lista de insumos "críticos" que registran faltantes en las farmacias de todo el país por el fuerte aumento de la demanda, que se disparó tras el avance de la pandemia de coronavirus.

En las últimas dos semanas, las ventas de algunos productos crecieron en hasta 10 veces, según los números que manejan en las cámaras del sector, haciendo que las proyecciones de compra y stock, basadas en lo que sucede en un año normal, quedaran totalmente sobrepasadas.

"Hace 15 días que estamos teniendo problemas con los insumos críticos, a tal punto que no tenemos alcohol de 96 grados para uso interno, por ejemplo, para dar inyecciones", comenta Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), que agrupa a 4500 farmacias sobre un universo de 10.000 a nivel país. "Alcohol en gel prácticamente no hay o las droguerías proveedoras abastecen a cuentagotas porque hubo una demanda impresionante, guantes de látex, barbijos, termómetros, paracetamol.", enumera.

Según datos de la cámara, la demanda de los productos con alcohol, en todas sus presentaciones, aumentó en 10 veces ; otro tanto pasó con los barbijos, pese a que la Organización Mundial de la Salud no recomienda su uso por parte de personas sanas. Las ventas de termómetros aumentaron en cinco veces y las de guantes de látex, en tres veces.

En lo que respecta específicamente a los medicamentos, la confederación se comunicó con la cámara que reúne a los laboratorios nacionales (Cilfa) para pedir un refuerzo en el abastecimiento, en particular de paracetamol, luego de que circulara en los medios la versión de que el ibuprofeno puede empeorar el cuadro de los infectados con el virus.

"No hay ningún paper científico que pueda avalar esto, pero hizo que la gente que habitualmente toma ibuprofeno se vuelque al paracetamol", explica Reinoso. "Los laboratorios nacionales ya están produciendo más y esta semana, o a lo sumo la que viene, estaría garantizado el abastecimiento", señala, confiada en la solución al problema.

En tanto, ante la consulta de LA NACION , en Cilfa dijeron estar trabajando con normalidad y transmitieron que "la industria farmacéutica nacional tiene a pleno su capacidad productiva; el conjunto de la plataforma tecnológica, de recursos humanos y de logística de los laboratorios está orientada a la plena producción de medicamentos".

Clausuras y alcohol en gel propio

Otro de los reclamos de los farmacéuticos es por los insumos básicos que les permitirían elaborar su propio alcohol en gel para abastecer a los consumidores a una escala comunitaria, no industrial. Es una de las soluciones, o al menos uno de los paliativos, que podrían buscarse.

"El farmacéutico está capacitado, es de su incumbencia natural, pero ahora no hay insumos críticos para hacerlo. Por ejemplo, no hay envases o cuesta mucho conseguir. Lo mismo con la glicerina o el carbopol. El farmacéutico prepara el alcohol en el laboratorio de formulaciones y puede abastecer a su barrio. De hecho se empezó a hacer en los primeros días de marzo por el coronavirus y el dengue, pero luego se complicó", agrega Reinoso.

Otra opción sería que el Gobierno dé prioridad a las farmacias en el acceso a los insumos críticos, así como a los hospitales y a los sanatorios .

También intranquilizan al sector las clausuras que en los últimas días llevó a cabo la Secretaría de Comercio Interior porque aplicaban precios "desmedidos". "Hablamos con la secretaria [Paula Español] y con el ministro de Salud [Ginés González García]. Se hicieron inspecciones que no tienen que ver con la salud. No es oportuno cerrar farmacias, que les cobren una multa, pero no la cierren", comentó Reinoso. "El problema es complejo. Si mañana me entregan una marca del alcohol en gel y el precio está por encima del precio máximo que puso el Gobierno, ¿vos como comercio qué hacés, lo rechazás? Vos mismo contribuirías al desabastecimiento", concluyó.

De todos modos, en Comercio Interior aclararon que las clausuras son transitorias y que las autoridades (también intervienen inspectores de la AFIP y de Medio Ambiente) regresan unas horas después para constatar que se hayan subsanado las situaciones consideradas irregulares o abusivas. En ese caso, se procede a la reapertura de la farmacia.