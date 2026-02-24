“Potencial extraordinario”: invertirán US$800 millones para ampliar una mina de oro en Santa Cruz

La minera norteamericana Newmont anunció una inversión estratégica de aproximadamente US$800 millones para reanudar y ampliar el proyecto Cerro Negro Expansión 1 (CNE1), en la provincia de Santa Cruz. La iniciativa apunta a extender la vida útil de la mina de oro más allá de 2035.

El desembolso se ejecutará durante los próximos seis años e incluye más de 30 obras en superficie y en interior de mina. Según la compañía, el proyecto permitirá incrementar los niveles de producción anual a partir de 2028 y evitar una caída progresiva en la actividad que se produciría si la expansión no avanzara.

El proyecto contempla la continuidad de los puestos de trabajo actuales y generará 270 nuevas posiciones durante la etapa de ejecución, con foco en maximizar la contratación de mano de obra local y la participación de empresas santacruceñas en la cadena de valor.

“Esta inversión de US$800 millones es una señal concreta de confianza en Santa Cruz. Extender la vida útil de Cerro Negro más allá de 2035 significa garantizar empleo, previsibilidad y planificación para nuestras comunidades”, afirmó el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

Desde la compañía, Tito Cacho, gerente general de Cerro Negro, sostuvo que el yacimiento “tiene un potencial geológico extraordinario” y que el reinicio del proyecto marca “una nueva etapa de expansión” con eje en seguridad, disciplina operativa y cumplimiento de metas productivas.

Por su parte, María Eugenia Sampalione, directora país de Newmont, destacó que la iniciativa busca fortalecer capacidades y talento local. “CNE1 es una inversión en infraestructura minera y también en las personas, en el desarrollo gradual de capacidades para ampliar oportunidades y acompañar el futuro de las comunidades”, señaló.

Cerro Negro es uno de los principales complejos auríferos del país. Con exportaciones que oscilan entre US$400 millones y US$600 millones anuales, la operación se ubica entre las mayores generadoras de divisas del sector. Emplea de manera directa a más de 1400 personas y genera alrededor de 4800 empleos indirectos a través de contratistas y proveedores.

A nivel global, Newmont es la mayor productora de oro del mundo y también produce cobre, plata, zinc y plomo. Es la única minera aurífera que integra el índice S&P 500 y opera en América del Norte, América Latina, Australia, África y Papua Nueva Guinea.