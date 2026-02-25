Fate: el Sutna llevó el conflicto a Kicillof tras dos audiencias sin acuerdo

El conflicto por el cierre de la planta de Fate en Virreyes sumó un nuevo capítulo político. Tras la audiencia del lunes con Secretaría de Trabajo de la Nación —que terminó sin acuerdo— y luego del encuentro del martes en el Ministerio de Trabajo bonaerense, una delegación del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) se presentó hoy ante el gobernador Axel Kicillof y le entregó en mano una nota formal en la que solicita la reapertura inmediata de la fábrica y la continuidad de todos los más de 900 puestos de trabajo en riesgo.

El encuentro se produjo en San Isidro, donde el mandatario provincial realizaba una actividad oficial. Según informó el gremio, Kicillof aseguró que estaba al tanto de la situación, que la intervención de los funcionarios provinciales en la audiencia del martes fue por instrucción directa suya y que la nota será incorporada formalmente a un expediente. Además, manifestó que se involucrará personalmente en la búsqueda de una salida.

Fuentes de la gobernación confirmaron que el Ejecutivo provincial sigue el caso a través de los ministerios de Trabajo y Producción. Señalaron que la Provincia “hará todo lo que esté a su alcance”, aunque atribuyeron el conflicto a un contexto nacional adverso para la industria. En esa línea, mencionaron el impacto de las importaciones de neumáticos provenientes de China y el sudeste asiático y sostuvieron que existen antecedentes en Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil de medidas para enfrentar esa competencia.

Trabajadores de la planta de Fate permanecen dentro del predio de la fabrica en resguardo de sus puestos de trabajo durante la conciliacion obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. MARTIN COSSARINI

La audiencia del lunes se realizó en la órbita nacional, dependiente del Ministerio de Capital Humano, donde rige una conciliación obligatoria por 15 días que impone retrotraer la situación al estado previo al conflicto. Desde la Secretaría sostienen que su rol es formal y de encuadre del proceso, mientras la resolución depende de lo que acuerden las partes. Allí no hubo acercamiento: la empresa ratificó el cierre y el sindicato exigió la reapertura inmediata.

El martes, en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense, se desarrolló una nueva audiencia cuyo acta fue difundida por el Sutna. Según ese documento, la empresa denunció una “invasión y toma” del predio, sostuvo que no tiene control operativo del establecimiento y afirmó que no están dadas las condiciones de seguridad para retomar tareas. Incluso planteó que la ocupación impide verificar el estado de las máquinas y cumplir con la conciliación.

El sindicato rechazó de plano esas acusaciones. En su exposición dejó constancia de que Fate mantiene presencia de personal jerárquico y seguridad privada que ingresa y egresa del establecimiento, y negó que exista una ocupación ilegal. Además, acusó a la empresa de haber procedido de manera “intempestiva e ilegal” al cierre y de incumplir un compromiso previo de no realizar despidos hasta junio de 2026. También solicitó que el gobierno provincial aporte herramientas concretas para garantizar la continuidad productiva.

En ese ámbito, funcionarios del área industrial bonaerense manifestaron disposición a evaluar alternativas que permitan reabrir la planta y sostener los puestos de trabajo. A su vez, la autoridad laboral dejó asentado que solicitará un dictamen respecto de la superposición de competencias administrativas y que se analizará el encuadre jurídico de las conciliaciones vigentes.

El conflicto mantiene en vilo a más de 900 trabajadores y se inscribe en un escenario más amplio de tensión industrial. Según datos de la consultora Analytica, las importaciones de neumáticos crecieron 44,8% en 2025 y la utilización de la capacidad instalada en el rubro caucho y plástico se ubicó en diciembre en 33,4%, uno de los niveles más bajos de la serie histórica.

A su vez, medidos en dólares mayoristas, los precios de las cubiertas registraron una caída del 43,6% desde noviembre de 2023, luego de que el precio relativo de las cubiertas de caucho se hubiera incrementado un 120% respecto del resto de la economía entre julio de 2018 y diciembre de 2023.