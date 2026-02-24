Quiénes se pueden inscribir a la Ayuda Escolar de Anses 2026

La Ayuda Escolar 2026 es un beneficio gestionado por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) que busca facilitar la compra de útiles e insumos escolares para niños y adolescentes, de cara al inicio de clases. Para acceder a esta prestación, es indispensable cumplir con una serie de requisitos específicos y seguir un proceso de inscripción determinado.

El beneficio alcanza a alumnos de nivel inicial, primario y secundario

La Ayuda Escolar es una suma de dinero que la Anses entrega por única vez al año, al inicio del ciclo lectivo, a familias con hijos en edad escolar. Su objetivo principal es apuntalar la situación económica de niños y adolescentes, al ayudar a cubrir los gastos de útiles escolares y otros insumos necesarios para el comienzo del ciclo lectivo. Este beneficio está diseñado para apoyar a los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario.

¿Quiénes se pueden inscribir a la Ayuda Escolar?

Pueden ser beneficiarios de esta asistencia estatal los alumnos de niveles inicial, primario y secundario de todo el territorio nacional que cumplan estas condiciones:

Niños y adolescentes de entre 4 y 17 años inclusive.

Alumnos que asisten a establecimientos educativos públicos o privados de enseñanza oficial.

Es indispensable la condición de alumno regular.

En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad para acceder al beneficio, siempre y cuando cuenten con la escolaridad acreditada.

¿Cuáles son los topes de ingresos para recibir la Ayuda Escolar?

Los montos del tope de ingresos para obetener la Ayuda Escolas 2026 Shutterstock

La Anses establece límites de ingresos para los grupos familiares y para cada integrante para determinar quiénes pueden recibir este beneficio. Si el grupo familiar excede cualquiera de estos límites, el beneficiario queda excluido de la asignación. Según la actualización más reciente, correspondiente a febrero de 2026, los montos máximos son:

Ingresos Montos límites en febrero Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar $ 5.292.758 Tope máximo de cada integrante del Grupo Familiar $ 2.646.379

Es importante destacar que, en el caso de hijos con discapacidad, no se aplican límites de ingresos para cobrar este beneficio.

¿Cuál es el monto de la Ayuda Escolar Anual 2026 y cuándo se paga?

Aun no está confirmado el monto de la Ayuda Escolar 2026 Pixabay

Aunque Anses aún no ha confirmado oficialmente el monto exacto para 2026, se proyecta que ronde los $85.000, cifra que fue el tope en el año anterior. La modalidad de acreditación se mantiene: se realiza mediante un depósito directo en la cuenta bancaria del titular, una vez aprobado el formulario.

El pago de la Ayuda Escolar se realiza habitualmente en el mes de marzo. Las familias que acreditaron la escolaridad de sus hijos antes de finalizar el año anterior (entre 4 y 17 años inclusive) la recibirán automáticamente en marzo del año siguiente. Si el trámite se realiza después de iniciado el ciclo lectivo 2026, la acreditación puede demorar entre 30 y 60 días desde la fecha de presentación de la documentación completa.

Cómo inscribirse a la Ayuda Escolar Anual, paso a paso

El trámite de inscripción requiere la presentación de un Certificado Escolar que acredite la asistencia regular del menor al establecimiento educativo. Este documento se obtiene a través del sitio oficial de la Anses y debe ser completado por la escuela. Es fundamental tener en cuenta que el trámite solo puede gestionarse cuando el colegio disponga de atención administrativa para emitir dicho certificado, lo que suele ocurrir una o dos semanas antes del inicio de clases, según la jurisdicción.

A continuación, estos son los pasos a seguir para inscribirse a la Ayuda Escolar:

1 Ingresar a Mi Anses

Acceder con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

2 Dirigirse al apartado "Hijos"

Dentro del menú principal, buscar y seleccionar la sección “Hijos”.

3 Presentar Certificado Escolar

Hacer click en esta opción para iniciar la gestión. Para ello, hay que obtener el formulario al seleccionar “Generar Certificado”. Completar los datos del alumno y del establecimiento, y luego “Generar” para cada hijo.

4 Imprimir y hacer firmar

Imprimir el certificado y llevarlo a la institución escolar para que lo completen y firmen las autoridades.

5 Volver a Mi Anses

Ingresar nuevamente al apartado “Hijos” y luego a “Presentar Certificado Escolar”.

6 Subir el certificado

Elegir la opción “Subir Certificado” y cargar una foto legible del formulario completo y firmado desde el celular o la computadora.

¿Cómo saber si se pagará la Ayuda Escolar de forma automática?

Para verificar si la Ayuda Escolar se acreditará automáticamente o si se debe presentar el Certificado Escolar de forma virtual, se puede seguir estos pasos:

1. Ingresar al sitio oficial de Anses.

2. Hacer clic en “Mi Anses”.

3. Seleccionar “Mis Asignaciones”.

Si el beneficio no figura para el cobro automático, será necesario realizar el proceso de presentación del Certificado Escolar descrito anteriormente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.