Mes por mes, cuándo cobro la jubilación 2026

La Anses anticipó todas las fechas de pago del año para jubilaciones y pensiones; cómo se diagramaron las acreditaciones en cada mes

Los calendarios de pago de todo 2026 para jubilaciones
Los calendarios de pago de todo 2026 para jubilaciones

Los jubilados que cobran sus haberes a través de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) pueden consultar las fechas de cobro de todo el año 2026, ya que el organismo previsional publicó el calendario completo.

Los jubilados de Anses pueden consultar la fecha de pago de todos los meses de 2026

A través de la Resolución 349/2025, publicada en el Boletín Oficial, la Anses dio a conocer todas las fechas de acreditación de haberes para jubilados y pensionados a lo largo del año, según la terminación del DNI.

Esta esquema de pagos contempla los días feriados de cada mes y, en líneas generales, se corresponde con las acreditaciones reales que se harán mensualmente. De todas maneras, al inicio de un nuevo mes, conviene consultar el calendario que la Anses publica en su sitio oficial, para corroborar si hubo alguna modificación puntual.

El calendario completo de jubilaciones y pensiones de 2026

MARZO

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo
  • DNI terminados en 1: 10 de marzo
  • DNI terminados en 2: 11 de marzo
  • DNI terminados en 3: 12 de marzo
  • DNI terminados en 4: 13 de marzo
  • DNI terminados en 5: 16 de marzo
  • DNI terminados en 6: 17 de marzo
  • DNI terminados en 7: 18 de marzo
  • DNI terminados en 8: 19 de marzo
  • DNI terminados en 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

ABRIL

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 10 de abril
  • DNI terminados en 1: 13 de abril
  • DNI terminados en 2: 14 de abril
  • DNI terminados en 3: 15 de abril
  • DNI terminados en 4: 16 de abril
  • DNI terminados en 5: 17 de abril
  • DNI terminados en 6: 20 de abril
  • DNI terminados en 7: 21 de abril
  • DNI terminados en 8: 22 de abril
  • DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril

MAYO

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

JUNIO

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio
(Foto: FreeP¡CK)

JULIO

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 8 de julio
  • DNI terminados en 1: 10 de julio
  • DNI terminados en 2: 13 de julio
  • DNI terminados en 3: 14 de julio
  • DNI terminados en 4: 15 de julio
  • DNI terminados en 5: 16 de julio
  • DNI terminados en 6: 17 de julio
  • DNI terminados en 7: 20 de julio
  • DNI terminados en 8: 21 de julio
  • DNI terminados en 9: 22 de julio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

AGOSTO

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: 24 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

SEPTIEMBRE

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 14 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre

OCTUBRE

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre
  • DNI terminados en 2: 13 de octubre
  • DNI terminados en 3: 14 de octubre
  • DNI terminados en 4: 15 de octubre
  • DNI terminados en 5: 16 de octubre
  • DNI terminados en 6: 19 de octubre
  • DNI terminados en 7: 20 de octubre
  • DNI terminados en 8: 21 de octubre
  • DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre
El calendario previsional completo de la Anses

NOVIEMBRE

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 9 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 16 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

DICIEMBRE

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 14 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 21 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 11 de diciembre
