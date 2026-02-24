Mes por mes, cuándo cobro la jubilación 2026
La Anses anticipó todas las fechas de pago del año para jubilaciones y pensiones; cómo se diagramaron las acreditaciones en cada mes
Los jubilados que cobran sus haberes a través de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) pueden consultar las fechas de cobro de todo el año 2026, ya que el organismo previsional publicó el calendario completo.
A través de la Resolución 349/2025, publicada en el Boletín Oficial, la Anses dio a conocer todas las fechas de acreditación de haberes para jubilados y pensionados a lo largo del año, según la terminación del DNI.
Esta esquema de pagos contempla los días feriados de cada mes y, en líneas generales, se corresponde con las acreditaciones reales que se harán mensualmente. De todas maneras, al inicio de un nuevo mes, conviene consultar el calendario que la Anses publica en su sitio oficial, para corroborar si hubo alguna modificación puntual.
El calendario completo de jubilaciones y pensiones de 2026
MARZO
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 9 de marzo
- DNI terminados en 1: 10 de marzo
- DNI terminados en 2: 11 de marzo
- DNI terminados en 3: 12 de marzo
- DNI terminados en 4: 13 de marzo
- DNI terminados en 5: 16 de marzo
- DNI terminados en 6: 17 de marzo
- DNI terminados en 7: 18 de marzo
- DNI terminados en 8: 19 de marzo
- DNI terminados en 9: 20 de marzo
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo
ABRIL
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril
MAYO
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 21 de mayo
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo
JUNIO
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 8 de junio
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
- DNI terminados en 5: 16 de junio
- DNI terminados en 6: 17 de junio
- DNI terminados en 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio
JULIO
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 8 de julio
- DNI terminados en 1: 10 de julio
- DNI terminados en 2: 13 de julio
- DNI terminados en 3: 14 de julio
- DNI terminados en 4: 15 de julio
- DNI terminados en 5: 16 de julio
- DNI terminados en 6: 17 de julio
- DNI terminados en 7: 20 de julio
- DNI terminados en 8: 21 de julio
- DNI terminados en 9: 22 de julio
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio
AGOSTO
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
SEPTIEMBRE
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: 14 de septiembre
- DNI terminados en 5: 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: 21 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre
OCTUBRE
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1: 9 de octubre
- DNI terminados en 2: 13 de octubre
- DNI terminados en 3: 14 de octubre
- DNI terminados en 4: 15 de octubre
- DNI terminados en 5: 16 de octubre
- DNI terminados en 6: 19 de octubre
- DNI terminados en 7: 20 de octubre
- DNI terminados en 8: 21 de octubre
- DNI terminados en 9: 22 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre
NOVIEMBRE
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 9 de noviembre
- DNI terminados en 1: 10 de noviembre
- DNI terminados en 2: 11 de noviembre
- DNI terminados en 3: 12 de noviembre
- DNI terminados en 4: 13 de noviembre
- DNI terminados en 5: 16 de noviembre
- DNI terminados en 6: 17 de noviembre
- DNI terminados en 7: 18 de noviembre
- DNI terminados en 8: 19 de noviembre
- DNI terminados en 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre
DICIEMBRE
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 14 de diciembre
- DNI terminados en 4: 15 de diciembre
- DNI terminados en 5: 15 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 16 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 21 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 11 de diciembre
