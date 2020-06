Debido a las restricciones aéreas orientadas a evitar la propagación del coronavirus, el flujo de turistas internacionales fue 0 Fuente: Archivo - Crédito: Ricardo Pristupluk

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de junio de 2020 • 18:45

Debido a las restricciones al transporte aéreo impuestas por el Gobierno desde marzo, en abril el Indec no realizó la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) en ningún paso fronterizo de la Argentina y, por lo tanto, los datos del movimiento mensual referidos al turismo receptivo y emisivo por la vía aérea internacional fueron nulos.

Si bien existen algunas excepciones a la circulación aérea, el organismo estadístico consideró que "el reducido volumen de esos flujos y la imposibilidad de su caracterización acertada desaconsejan su contabilización".

De acuerdo con el texto del informe, en abril de 2020, se estimaron cero llegadas de turistas no residentes a la Argentina. En los cuatro meses transcurridos del año, se calcularon 663.000 llegadas de turistas no residentes, lo que significa un descenso de 38,8% respecto del mismo período de 2019. Ezeiza y Aeroparque, por otra parte, concentraron el 89,7% de las llegadas de turistas no residentes, con una baja interanual de 38,2%.

Por otro lado, las salidas de turistas residentes al exterior en abril fueron cero. El informe indica que en el primer cuatrimestre de 2020, las salidas totalizaron 792.800 de turistas residentes y acumularon una caída interanual de 46,8%. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery representaron el 80,6% de las salidas de turistas residentes, con una disminución de 46,1% respecto al mismo período del año anterior.

El saldo de turistas internacionales en abril resultó nulo para toda la vía aérea internacional. Por su parte, el saldo de turistas en el cuatrimestre para toda la vía aérea internacional fue negativo en 129.800.

El informe hace un repaso de las restricciones a la circulación de las personas establecidas a partir de marzo con el objetivo de reducir la exposición al contagio del Covid-19. En particular, detallaron que el decreto 260/2020 estableció que desde el jueves 12 de marzo quedaron suspendidas las llegadas de todos los vuelos internacionales de pasajeros que unen la Argentina con destinos considerados de riesgo.

Solo la compañía Aerolíneas Argentinas fue exceptuada y continuó operando con un plan especial de contingencia para la repatriación de connacionales a partir del 17 de marzo. En normas posteriores se modificaron y ampliaron las restricciones para el ingreso y egreso de pasajeros por todos los pasos fronterizos del país.

Desde el jueves 12 de marzo quedaron suspendidas las llegadas de todos los vuelos internacionales de pasajeros que unen la Argentina con destinos considerados de riesgo Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

"Por lo tanto, en lo que respecta al operativo de campo de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), durante abril no se realizó la encuesta en ningún paso fronterizo de la Argentina", señalaron. "Adicionalmente, a partir de la información brindada por la Dirección Nacional de Migraciones y por las restricciones fijadas, se observó que, en términos de viajes con motivos turísticos, tanto el movimiento emisivo como el receptivo en todos los aeropuertos del país, este mes fue nulo".

Las disposiciones mencionadas fijan algunas excepciones sobre el flujo de personas que pueden cruzar las fronteras, tales como la de aquellos viajeros con causa justificada que podrían considerarse, en algunos casos, como visitantes. Pero señalaron que el reducido volumen de esos flujos y la imposibilidad de su caracterización acertada -difícilmente puede entenderse que el motivo de su desplazamiento sea turístico-, desaconseja su contabilización.