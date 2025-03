Cortes de luz: las causas del apagón masivo que afectó a miles de usuarios en el AMBA

“ No tiene pinta de una falla común ”. A las 4 de la tarde, todavía en el sector eléctrico nadie tenía una explicación al desperfecto que provocó que, a las 5.25 de la madrugada, se produjera el desenganche de una línea de trasmisión de Edesur. La demanda a esa hora, si bien era 3% por arriba de la prevista, no implicaba un nivel que pudiera hacer colapsar el sistema. El daño, sin embargo, ya estaba hecho para todo el día. A las 12.40 volvió a desengancharse otra línea del mismo tramo de transmisión, cuando la sensación térmica en el Gran Buenos Aires (GBA) rozaba los 40° grados. Pasadas las 14, alrededor de 2 millones de personas quedaron sin servicio eléctrico, hubo un caos de tránsito en la Ciudad y al menos 51 personas tuvieron que ser asistidas en ascensores varados.

“ Hicimos el recorrido en la mañana y lo único que se encontró fueron algunos cables tirados en el piso, que no eran de Edesur, abajo o cerca de las líneas. No se puede afirmar nada por ahora, pero no tiene pinta de una falla común. Efectivamente, la demanda a esa hora [por la madrugada] es muy baja. La línea que se cortó al mediodía no es la misma de la mañana, pero era la que continuaba el recorrido de trasmisión”, explicaron en la distribuidora eléctrica.

Edesur brinda el servicio a 2,5 millones de clientes, emplazados en dos tercios de la Ciudad y a los municipios de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Berazategui, Cañuelas, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Quilmes.

La salida de servicio de la línea de 220 kV, a su vez, provocó que se apaguen por protección las máquinas generadoras de Central Puerto, Central Costanera, Central Barragán y de Dock Sud, que operan las empresas Central Puerto, Pampa Energía e YPF Luz. A las 12.40, la situación implicó una pérdida de demanda de 1150 MW, equivalente a más del 12% del consumo eléctrico en el Gran Buenos Aires a esa hora.

“ Todavía no está establecido el origen de la falla y tampoco hay un informe al respecto . El sistema todavía está en proceso de normalización de la red de Edesur y de la generación que se perdió en las distintas fases de los eventos”, dijeron fuentes oficiales, cerca de las 17.

Al mediodía, la Secretaría de Energía, informó sobre la falla en dos líneas de alta tensión de 220 Kv, que conectan las subestaciones de Costanera-Hudson (la 50 y la 51, para los conocedores técnicos). Ambas líneas son la continuación de las dos que conectan Bosques con Hudson (la 30 y 31), que habían salido de servicio a la madrugada. Todas son operadas por Edesur, por eso los usuarios mayoritariamente afectados son los del sur del Gran Buenos Aires (GBA).

Durante el día, la caída del suministro afectó también el servicio brindado por el sitio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que se encarga de informar el número de afectados. Desde la Secretaría de Energía informaron que el organismo “está haciendo una investigación para proceder conforme al marco regulatorio en lo que a multas y sanciones se refiere”.

En el pico de demanda, hubo 25.00 MW de generación eléctrica fuera de servicio, algo que no afectó al resto del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). El corte de suministro quedó cercado en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque los usuarios de Edenor prácticamente no tuvieron interrupciones significativas.

El corte masivo ocurrió justo el mismo día que el Gobierno publicó un nuevo aumento de entre 1,5% y 1,7% de las tarifas para los usuarios de luz en el AMBA y para los de gas en todo el país, que rige desde el consumo de este mes. Se espera que esta suba sea la última de manera discrecional, ya que a partir de abril debería entrar en funcionamiento el esquema de ajuste automático mensual, según una fórmula establecida vinculada a la inflación, que tendrá vigencia por cinco años.

El nuevo esquema, diseñado en la revisión quinquenal integral (RQT), apunta a dar previsibilidad tanto a los usuarios como a las empresas, para que puedan hacer las inversiones correspondientes para mejorar la calidad de los servicios.

