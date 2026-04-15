Hay cortes de luz en Buenos Aires: qué barrios del AMBA están afectados por el temporal

El fuerte temporal que azotó el AMBA dejó sin suministro eléctrico a miles de vecinos. Actualmente, unos 6.840 usuarios de Edesur y 2.959 de Edenor continúan afectados por cortes de energía.

En ese sentido, vecinos de los barrios de Agronomía, Villa del Parque y Villa Crespo experimentan algunos cortes. También quienes viven en Parque Chacabuco, Monserrat, San Nicolás y Retiro. Asimismo, Almagro figura en la lista, aunque registra cortes aislados.

Ante la persistencia de las tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomendó extremar las precauciones en las zonas más críticas, donde ya se registran inundaciones por las intensas precipitaciones. Además, el organismo advirtió sobre un marcado descenso de temperatura que acompañará al fenómeno climático.

🌧️ El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes para hoy en nuestra zona de concesión.



Te recordamos nuestros canales de atención:



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Zonas bajo alerta amarilla

Intensas precipitaciones comenzaron por la madrugada de este miércoles y provocaron complicaciones en el transito en varias zonas del AMBA. Según informó el SMN, rigen bajo alerta amarilla por lluvias intensas la ciudad de Buenos Aires y los municipios de Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

El organismo prevé que los picos de intensidad de las precipitaciones se registren durante la mañana y la noche de este miércoles y durante el jueves, se esperan lluvias aisladas por la mañana, aunque el cielo tenderá a despejarse con el transcurso del día.

Inundaciones en el AMBA por la gran cantidad de agua caída durante la tormenta. Dorrego y Figueroa Alcorta Ricardo Pristupluk

Pronóstico del tiempo en CABA

El pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires indica una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 22°C durante este miércoles, acompañado de fuertes precipitaciones hacia la tarde y la noche. El cambio de tiempo real ocurre con la llegada del jueves, con una mínima de 18°C y una máxima de 23°C, la jornada comenzará con lluvias aisladas y con el correr del día el cielo comenzará a despejarse, con ráfagas de viento que alcanzan los 50 kilómetros por hora durante la noche.

Lluvias para todo el día para la ciudad de Buenos Aires. smn

Con la llegada del fin de semana, se espera un cielo parcialmente despejado con una mínima de 18°C y una máxima de 25°C durante el sábado, pero el cielo volverá a cubrirse de nubes con altas probabilidades de lluvias durante toda la jornada.

Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas