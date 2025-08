Crece el uso de la tarjeta de crédito, pero alertan por la suba de tasas y la morosidad

En el segundo trimestre del año volvieron a crecer las compras con tarjeta de crédito, según un informe de la procesadora de pagos Payway, que mide el uso que hacen los argentinos de los medios de pago electrónicos y digitales.

De acuerdo con el último relevamiento, que incluye lo sucedido en abril, mayo y junio pasados, si se mira el volumen total operado con tarjetas, las de crédito representaron un 63,22%, es decir que crecieron en participación frente al trimestre anterior y frente al mismo período del año pasado (61,03% y 57,79%, respectivamente), mientras que las de débito decrecieron a un 35,95% y las prepagas subieron a apenas un 0,83 por ciento.

En el análisis del consumo con tarjetas de débito, se vislumbra que los volúmenes de extracción se mantienen estables. Se realizan menos operaciones gracias a la disponibilidad de billetes de mayor denominación y a la suba de los límites. En cuanto al consumo con tarjetas de crédito se advierte que los planes de cuotas crecieron frente al trimestre anterior (de 32,22% a 34,84%), mientras que el plan Cuota Simple –que ya terminó– cayó de 7,76% a 6,82% y el pago en una cuota bajó de 60,02% a 58,34%.

Para Ignacio Carballo, director del Centro de Finanzas Alternativas de la Universidad Católica Argentina (UCA), en principio, el crecimiento del crédito es una buena noticia, señaló a LA NACION: “Acá hay dos grandes bibliotecas. Una que dice que el crédito crece porque la gente se está endeudando porque no tiene para pagar, y la otra, que crece porque la macro está mejor y los bancos se permiten dar más crédito. El reporte no dice nada al respecto, pero yo me quedaría con que las tasas de crédito sobre PBI en la Argentina son extremadamente bajas y la cultura del crédito sigue siendo baja. Con lo cual un crecimiento del crédito en términos generales hoy, y sin tener información del porqué –porque para eso habría que hacer una encuesta a consumidores o entrevistas en profundidad–, es una buena noticia”, destacó.

Por su parte, Martín Kalos, director de Epyca Consultores, dijo que ve un proceso complicado porque las tasas de interés reales mensuales son positivas y moderadamente altas desde principios de mayo, lo cual se explica porque, pese a la desaceleración de la inflación, cada vez más hogares tienen dificultades para pagar sus resúmenes de la tarjeta de crédito. “Esto todavía no es un problema sistémico, pero la cantidad de hogares que no llegan a pagar está aumentando y aumentan las tasas de mora, tanto en tarjetas de crédito como en préstamos bancarios”, detalló.

Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central, correspondiente a mayo, en el último año se duplicó el retraso del pago del resumen de la tarjeta de crédito. La irregularidad pasó de 1,9% a 3,8%. También subió la morosidad en préstamos personales de líneas destinadas al consumo, con un nivel de incumplimiento que pasó de 4,1% a 5,6%.

Sin embargo, Kalos dijo que la mayor incertidumbre viene dada por la política monetaria del Banco Central, y en general del gobierno nacional, que apunta a que no siga subiendo el precio del dólar. “Las tasas de interés altas que el Gobierno viene usando, junto con la intervención en el mercado de futuros, parece que seguirán siendo una herramienta a utilizar, aunque no hayan tenido tanto éxito hasta el momento, y eso pone un manto de incertidumbre sobre la posibilidad de que aumente el consumo futuro, no solo por los hogares que ya están endeudados, sino por la posibilidad de que el sector financiero privado siga aumentando su oferta de financiamiento a los hogares. En ese sentido, está claro que los bancos han tomado un rol más preponderante, con la salida de la oferta de financiamiento que tenía el Estado”, agregó.

El impacto de las tasas

Sobre qué puede pasar en los próximos meses con el uso de la tarjeta de crédito en este nuevo escenario, Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, dijo que la suba de tasas impacta más rápido en los descubiertos en cuenta corriente y que en el caso de las tarjetas las nuevas tasas se deben comunicar en el resumen anterior a que empiecen a regir. Es decir que, por lo general, los cambios en lo que es tarjetas suelen ser más paulatinos.

“En el mundo, el crédito existe porque hay cosas que a la gente no le alcanza para comprar. En ninguna parte del mundo civilizado la gente paga todo al contado, y entonces se tiene que financiar. Que las familias no se endeuden no es provechoso. El tema es que las familias puedan pagar sus deudas y a veces no lo pueden hacer, entre otras razones porque no les dan un plazo suficiente. Entonces lo que hay que hacer es buscar las condiciones para que haya más crédito, a más gente, a plazos mayores y con menos tasa”, concluyó.