Crece la adopción de datos abiertos y presupuestos participativos en municipios de todo el país

En un momento en el que la demanda pública de mayor transparencia y rendición de cuentas es cada vez mayor, los municipios argentinos están desarrollando y mejorando sus programas de datos abiertos y participación ciudadana, de acuerdo con la Fundación País Abierto y Digital (PAD). Este proceso se está logrando gracias a iniciativas que incluyen la incorporación de información pública en formatos accesibles, así como el fortalecimiento de los procesos de presupuestos participativos.

En consonancia con el PAD, el programa fomenta los datos abiertos, la digitalización de los mecanismos participativos y la promoción de normas de gobierno abierto. Cabe destacar que este programa también cuenta con el apoyo y la financiación de la Unión Europea, a través del acuerdo de cooperación “Hacia un Gobierno Participativo: Promoción de Políticas de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana a Nivel Subnacional.”

Es importante subrayar que estos cambios se producen en un contexto más amplio de demanda de mayor rendición de cuentas y transparencia en los municipios, como subrayó Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica, en referencia a la fiscalidad poco clara y oculta en Pilar, que acaba de aumentar tasas: “No hay nada mejor como efecto concientizador masivo que los consumidores de todo el país puedan ver y sentir el impacto de los tributos totales en su ticket en cada compra, en porcentaje e importe, con cada aumento fiscal yendo del ticket a medios, redes y urnas", sostuvo.

En la actualidad, el programa llega a 20 municipios de toda Argentina, donde, según el PAD, “los gobiernos locales publican información estructurada sobre gestión, obras, ejecución presupuestaria y proyectos definidos con participación ciudadana.” Destacó también que se registran avances significativos en la Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Tandil, Bahía Blanca, Pergamino, San Juan, Río Grande y Concordia, entre otros.

Un caso particularmente notable de este fenómeno se da en San Juan, donde, según el PAD, el programa ha recibido un fuerte apoyo institucional y político, lo que ha reforzado la “legitimidad democrática” del proceso gubernamental.

El PAD también destaca que se ha dado prioridad a la sostenibilidad de estos cambios, ya que más de 60 oficinas municipales han recibido formación en materia de gobernanza de datos y la mayoría de ellas han adoptado ordenanzas que garantizan el impacto continuado de estas políticas más allá de los cambios en la administración.

El presidente del PAD es Andrés Ibarra, exministro de Modernización en la gestión de Mauricio Macri: “Cuando un municipio publica información sobre obras, presupuesto o resultados del Presupuesto Participativo, mejora su gestión interna, toma mejores decisiones y permite que los vecinos evalúen qué políticas funcionan y cuáles necesitan corregirse”, sostuvo.

“Nuestro objetivo es construir un piso mínimo de transparencia en todos los municipios, independientemente de su tamaño o recursos, y generar capacidades reales para que el gobierno abierto y la participación ciudadana sean políticas permanentes”, concluyó Ibarra.