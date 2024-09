Crédito: cómo pedir el préstamo de hasta $50 millones libre destino a pagar en cinco años

Escuchar

El banco BBVA ofrece un préstamo de hasta $50 millones, con libre destino a pagar en cinco años, y los interesados se preguntan cómo pedir este crédito de la entidad financiera.

Se trata de la línea de préstamos personales del BBVA, que dispone el mencionado monto máximo de $50 millones y lo contrapone con un monto mínimo de $1000. El crédito se otorga a tasa fija con sistema de amortización francés, por el cual el valor de la cuota, sin considerar el IVA, se mantiene constante durante todo el préstamo, modificándose el valor de los componentes. El plazo mínimo de concesión es de seis meses, mientras que el máximo son 60 cuotas, equivalentes a cinco años.

El BBVA ofrece préstamos de hasta $50 millones, que deben ser solicitados en sucursal (Foto Eduardo Parra - Europa Press) Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

Los préstamos por $50 millones de la entidad financiera corresponden al monto máximo que se puede solicitar de manera personal en una sucursal. En cambio, para aquellos que quieran acceder a fondos a través de la banca online del BBVA, los fondos pueden llegar hasta un techo de $20 millones.

Los créditos se pueden cancelar de manera anticipada, aunque el tipo de cancelación y el plazo en que se realice impacta en el costo financiero total: para la cancelación parcial anticipada se cobra un 4% + IVA sobre el saldo de deuda; en el caso de la cancelación total anticipada, esta es sin cargo si transcurrieron 180 días o el 25% del plazo pactado, mientras que es del 4% + IVA si no transcurrieron 180 días o el 25% del plazo pactado.

Cuáles son los requisitos para acceder a un préstamo de $50 millones del BBVA

Entre los requisitos para acceder a los fondos, se destaca que la edad del prestatario, necesariamente mayor de 18 años, no debe ser superior a los 74 años. La antigüedad laboral necesaria para solicitarlos varía según el tipo de cliente: para aquellos que estén en relación de dependencia con acreditación de haberes en BBVA, es de 3 meses; los interesados que tengan dicho estatus laboral pero sin cobrar el sueldo en la entidad tendrán que certificar un año en su puesto. Lo mismo rige para profesionales independientes, mientras que a comerciantes y autónomos independientes se les solicitan dos años de antigüedad en la actividad vigente.

Respecto de los ingresos necesarios para poder pedir un préstamo personal, el BBVA aclara que tanto para clientes de la entidad bancarizados, como para no clientes o no bancarizados, el salario mínimo es de $268.056,50. Para pensar el monto máximo al que puede acceder una persona, desde la entidad informan que la cuota no puede superar el 30% del ingreso.

Los créditos por hasta $50 millones del BBVA no pueden superar el 30% del ingreso de los aspirantes a prestatarios Shutterstock

Cómo es el préstamo de hasta $50 millones del BBVA

Monto : mínimo $1000 y máximo $50 millones en sucursal/ $20 millones por Banca Online.

: mínimo $1000 y máximo $50 millones en sucursal/ $20 millones por Banca Online. Cuotas : hasta 60 cuotas, es decir, cinco años.

: hasta 60 cuotas, es decir, cinco años. Sistema de amortización : francés (el valor de la cuota se mantiene constante durante todo el préstamo, modificándose el valor de los componentes).

: francés (el valor de la cuota se mantiene constante durante todo el préstamo, modificándose el valor de los componentes). Uso: destino libre.

LA NACION

Temas Economía de bolsillo