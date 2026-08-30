Cristian Coloca, experto en inversiones: “Hay que poner a trabajar el dinero, porque uno trabaja todos los días para generar ese dinero”

Mientras que el ahorro se limita a guardar un excedente de ingresos, la inversión implica destinar ese capital a instrumentos financieros que generen rendimientos. En este contexto, Cristian Coloca, experto en inversiones mencionó las diferencias entre ahorrar e invertir.

“No quedarse en solo ahorrar sino en poner a trabajar ese dinero por vos. Uno trabaja todos los días para generar ese dinero, que ese dinero empiece a trabajar por vos en los distintos instrumentos de inversión que nos ofrece el mercado”, sostuvo.

El ahorro y la inversión

A la hora de empezar a ahorrar, Coloca destacó la importancia de este hábito y cuáles son los pasos a seguir para comenzar a hacerlo: “En primer lugar, ahorrar primero, gastar después, setearte un objetivo. Un objetivo personal que puede ser desde comprarte una bicicleta, irte de viaje, cambiar el auto o comprar el sueño de comprarte tu casa”, sostuvo y enseguida destacó: “Porque eso te va a generar la motivación para mes a mes establecerte un objetivo de ahorro y después obviamente invertirlo para que la inflación no te haga perder el poder adquisitivo de ese ahorro que estás haciendo.

Con el fin de motivar a que las personas pasen de ahorrar a invertir, volvió a destacar la importancia de tener un objetivo claro que genere la motivación para generar ese hábito.

Los errores más comunes a la hora de invertir

Al ser consultado por los errores más comunes a la hora de invertir, Cristian Coloca, manager de portfolio sostuvo: “Los errores más comunes son no diversificar, que es un concepto muy importante, no poner todos los huevos en la misma canasta”.

En este sentido, explicó que si una persona invierte en un solo activo y ese activo baja, no logrará compensar con la suba que podría haber tenido otro activo que tuviera en su portafolio. “Otro error habitual es confiar en promesas de rendimientos altísimos que te puede dar alguna inversión, sin considerar los riesgos que tienen implícitos”, subrayó.

Cristian Coloca: “Los errores más comunes son no diversificar, y confiar en altos rendimientos sin mirar riesgos”

“A mayor rendimiento potencial de una inversión, también tiene asociado un riesgo detrás. Entonces, es importante que conozcamos nuestro perfil de riesgo y tolerancia al riesgo a la hora de elegir qué instrumento invertimos”, alertó en la misma línea.

En la misma línea el especialista remarcó la importancia de invertir en entidades confiables: “Siempre recomendamos en ese caso para asegurarnos y cuidar que no entra en ninguna estafa invertir en entidades que estén reguladas por la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores”.

“Eso te da una garantía de que lo que estás invirtiendo pasó por un examen y evaluación que lo que está detrás es confiable”, concluyó.