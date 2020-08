Cristiano Rattazzi: "Hay algunas medidas de aislamiento que son puro populismo"

El presiente de Fiat-Chrysler opinó sobre el distanciamiento social en el país; "dejen que la gente juegue al golf y al tenis que es al aire libre, eso es pura demagogia", dijo Fuente: Archivo

El presidente de Fiat Chrysler Argentina, Cristiano Rattazzi, se quejó esta noche de algunas restricciones dentro del aislamiento social preventivo y obligatorio, como es la prohibición de algunos deportes que se practican al aire libre, lo que calificó de ser "puro populismo".

"Por favor, no está en los objetos, el coronavirus se transmite mucho por aire, no hay ninguna duda. No puede ser que no se pueda tocar una pelota de tenis o que el entrenador no pueda dar clases... dejen que la gente jueguen al golf y al tenis, que es al aire libre. Es puro populismo, que no se pueda hacer porque otros no juegan. Es pura demagogia", criticó el empresario.

En una entrevista con el periodista Joaquín Morales Solá, Rattazzi opinó sobre la situación dentro del sector automotriz y se mostró optimista. "Se reactivará para la exportación. Veo tendencia de que Brasil va a volver a comprar, entonces por lo menos las fábricas van a estar trabajando mucho para Brasil y para la exportación, que es el 80% de lo que se produce", contó. En esta línea, también, se mostró en desacuerdo con otra medida de prevención que afecta al sector: le parece incorrecto que los mecánicos puedan trabajar únicamente sobre los autos de trabajadores esenciales.

El empresario automotriz sostuvo que el país debe trabajar para cerrar la grieta y destacó como positiva la decisión del Gobierno de pagar la deuda. "Es fundamental ver que el Gobierno quiera hacerlo, porque algunos populistas piensan siempre en tener enemigos en el mercado financiero. Estamos muy cerca, me parece brillante por parte del Gobierno que lo cierre y lo más rápido posible", opinó.

Por último, Rattazzi resaltó que el país, luego de la pandemia, tendrá "que empezar de cero", motivo por el cual destacó la importancia de preservar el empleo privado. "El único sector que crea trabajo de valor, de calidad, y que puede sacar a la gente de la pobreza es el sector privado. El sector público lo único que crea es limosna, y esa no es la manera de salir de esta pandemia", concluyó.