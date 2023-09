escuchar

Ser gerente de finanzas conlleva varios desafíos en una economía como la argentina, de alta inflación mensual, brecha cambiaria de 100%, imposibilidad de girar divisas o de pagar a proveedores del exterior. “Estamos todos en modo de sobrevivir” , dice Diego Cazorla, el presidente del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que agrupa a los gerentes de empresas de distintos sectores.

Este jueves y viernes, el IAEF organizará su tradicional evento para hablar de los problemas de la coyuntura, pero también para mirar a futuro. Cazorla señala que, para bajar la inflación, será necesario el año próximo reducir el déficit fiscal a cero, lo cual significará “cruzar el Cabo de Hornos con una tormenta gigante”.

Sin embargo, es optimista sobre el futuro de la Argentina. “Sin evitar hablar de lo que viene, que sabemos que es muy complicado, queremos poner la conversación en el futuro. Nosotros vemos que hay una oportunidad enorme en la Argentina. Creo que se están dando una cantidad de situaciones afuera que, combinadas con las potencialidades nuestras, hablan de una oportunidad que está disponible. Si no hablamos un poco del futuro, es difícil tragarse la píldora de cruzar el Cabo de Hornos sin saber qué hay del otro lado. Sin sacarle el cuerpo a lo difícil que está por venir, queremos poner a la vista el proyecto que estamos viendo a futuro”, dice, en una entrevista con LA NACION.

Entre los exponentes en la 44° Convención Anual del IAEF estarán Diana Mondino, candidata a Diputada por La Libertad Avanza, el diputado Luciano Laspina y los economistas Emmanuel Álvarez Agis (PxQ Consultora) y Fernando Marengo (Black Toro Global Investments).

“Este año vamos a recibir a uno de los tres personajes argentinos más influyentes en el mundo, Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Está en la terna junto con Lionel Messi y el Papa. Es un logro muy importante porque hace rato venimos intentando volver a darle a la convención una visión internacional y global”, doce Cazorla.

–Con los múltiples tipos de cambio, la brecha arriba del 100%, y con la inflación mensual en dos dígitos, ¿cómo hace un gerente financiero para llevar las finanzas de una compañía en este contexto?

–Estamos todos en “modo sobrevivir”, de llegar al otro lado, con problemas de financiamiento, con exceso de peso en la mayoría, con problemas en las importaciones, con muchos atrasos y pagos al exterior, con reticencias de poder conseguir reposición en el exterior. Está muy complicada la cosa. Todo el mundo está en un estado de llegar al 22 de octubre [las elecciones generales] y ver con qué nos despertamos el 23.

–¿Cuál es la mayor preocupación hoy? ¿La inflación, la imposibilidad de girar dividendos, la deuda comercial acumulada?

–Esto depende mucho de las características de la empresa. Hay empresas a las que les está yendo bien aun en este contexto, pero el denominador común es el tema de la inflación. Después están las trabas con los múltiples tipos de cambio. Hay muchas empresas que están complicadas con el pago a las filiales, con el giro de dividendos. Está todo el mundo esperando ver cómo se resuelve la salida del cepo también.

–¿Cómo se cubren las empresas de la inflación? ¿Compran más mercadería?

–Lo que pasa es que todo tiene un límite. Los stocks también se van agotando cuando se mira la cadena hacia atrás. Con lo cual, las coberturas financieras son las clásicas, las que están en el mercado. Las compañías siguen operando, no se ve que se pare la actividad, pero con muchas trabas y muchas necesidades. Incluso me comentaban recientemente que empieza a haber problemas en las cadenas de pago, sobre todo en lo que es consumo masivo.

–¿Cómo hace un gerente de finanzas para prepararse a una brusca devaluación?

–Cada empresa se trata de headgear [cubrirse] con lo que le sirve. Si es una empresa que necesita bulones, trata de comprar todos los bulones que sea posible. Es como está haciendo la gente, que va al supermercado a comprar lo que pueda, porque cree que si lo compra más adelante, va a salir más caro o no lo va a conseguir.

–¿Cómo incide el escenario político en esta situación? ¿Es muy distinto si gana Javier Milei, Patricia Bullrich o Sergio Massa?

–Las tres propuestas son pro-mercado, por lo menos parecen serlo. Del lado del oficialismo no tenemos muy claro cuál es la propuesta, todavía no se han manifestado, pero entendemos que tampoco hay mucho espacio para hacer cosas muy locas. Eso en algo ayuda. Obviamente, en nuestro mercado, siempre lo desconocido genera un poco más de incertidumbre. Y la propuesta de Javier Milei nos mete en un terreno desconocido. No quiere decir que lo invalidemos, pero es un terreno desconocido sobre el cual nunca hemos navegado. Queremos saber más, queremos entender qué piensa hacer y cómo, si el plan de dolarización es hacerlo de entrada o tiene un programa diferente. No es un tema que esté claro y vamos a tratar de averiguar con Diana Mondino, que va a venir a la conferencia. Por el lado de la propuesta de Melconian [el referente económico de Bullrich], creo que es un terreno que está más cerca de lo que ya hemos recorrido en algunas instancias, por lo cual tiene más familiaridad. De todas maneras, después de haber tenido casi 20 años ininterrumpidos de inflación, estar ahora en este nivel, desde el punto de vista monetario algo hay que hacer.

–¿Cómo ven las ideas de ir a un bimonetarismo o una dolarización de la economía?

–Evidentemente, las fórmulas que venimos aplicando han fallado. Lo primero que hay que hacer es matar la inflación, es el tema número uno. Y ahí juega un rol central eliminar el déficit fiscal. Hay que bajarlo a cero en 2024. Es mandatario, y sabemos que va a ser un tema complicadísimo. Va a ser como cruzar el Cabo de Hornos con una tormenta gigante, pero evidentemente no quedan opciones.