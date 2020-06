Una década para hacer que las cosas sucedan

Ejecutivos de empresas y referentes de la innovación contaron, en un encuentro organizado por la nacion, sus experiencias de adaptaciones y cambios a partir del inicio de la pandemia

¿Con la vacuna contra el coronavirus se terminarán los problemas? Sí y no.

El del coronavirus, sí. Pero hoy estamos también ante otro enorme desafío y no hay ningún acuerdo global que se esté ejecutando fehacientemente para enfrentarlo de manera tan fuerte como la situación lo demanda. Este reto afecta nuestras casas, nuestras empresas, nuestra forma de vivir y todo lo que exista en nuestro planeta. Su nombre es: ¡cambio climático!

En la pampa húmeda llueve ahora 30% más que hace 60 años, de forma más intensa y menos espaciada, lo cual genera inundaciones y sequías. La región de Cuyo extraña las lluvias, pero la ciudad de Buenos Aires siente cada vez más su impacto. La Patagonia es la zona con mayor aumento de la temperatura y eso tiene su efecto en los deshielos. Y hay muchos ejemplos más de cómo este tema afecta a nuestro país.

Las empresas no pueden esquivar la responsabilidad de tomar posición acerca de los temas que atraviesan a la sociedad: el cuidado del planeta, el racismo, el respeto por la diversidad de género, etcétera. Son demandas explícitas de los consumidores. Y no solo se trata de expresar un punto de vista, sino también de actuar en consecuencia. No hacerlo impactará en sus finanzas.

El sector privado genera el 75% del producto bruto mundial. Poner a la sustentabilidad en el centro del negocio puede ser una gran ventaja.

Recientemente, las Naciones Unidas y Accenture realizaron un estudio que reunió las opiniones de 1000 CEO de 21 industrias diferentes en 99 países: el CEO Study on Sustainability. La conclusión es contundente: estamos en la década "de hacer que las cosas sucedan". El estudio muestra tres ámbitos de acción concretos marcados por los consultados:

Incrementar la ambición y el impacto en sus propias empresas. Este eje tiene como principales objetivos el de impulsar una acción más amplia del sector privado, acelerando transformaciones con inclusión de tecnologías y con una invitación a los clientes a experiencias atravesadas por la sustentabilidad.

Cambiar la forma en que colaboramos, poniendo énfasis en la honestidad sobre los desafíos y el impacto real. Se trata de generar soluciones realistas y basadas en evidencia, con una nivelación del campo de juego entre empresas, para que se colabore de manera no competitiva en la coordinación y el intercambio de mejores prácticas.

Definir un management responsable. Los CEO enumeran nueve habilidades que los líderes deben tener: liderar la innovación de tecnologías; generar demandas de experiencias en el mercado orientadas a la sustentabilidad; construir culturas de responsabilidad y sustentabilidad; conocer los problemas y ser parte de la solución en función de la inteligencia y a través de los datos; ampliar la responsabilidad a los ecosistemas de cada empresa; estimular una colaboración no competitiva; asumir la sustentabilidad de manera personal y auténtica; concientizar a los individuos de la importancia de la sustentabilidad; involucrar a inversores.

La Argentina deberá reformular su tejido económico: cómo produce y qué produce. Ubicar a la sustentabilidad en el centro y como concepto transversal a la forma de hacer negocios puede ser una oportunidad de generación de valor agregado, de divisas y de empleo.

El autor es director ejecutivo de Accenture