Cuadernos: piden la extradición de un mexicano que lavó US$ 30 millones para un secretario del matrimonio Kirchner

La trama es compleja y el personaje, por ahora, desconocido. Pero más allá de eso, la Justicia resolvió en la causa de los cuadernos pedir la extradición de Isaac Esparza Hidalgo, un mexicano detenido en Monterrey acusado de lavar US$30 millones en el Caribe que procedían de las ventas de millonarias propiedades que el secretario de Néstor Kirchner y asesor de Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, había comprado en Estados Unidos.

Con la historia de este sospechoso se empezará a desandar el último eslabón que empieza cuando Muñoz, apurado por la publicación de los Panamá Paper´s, decide vender sus propiedades en Estados Unidos por US$70 millones compra un lote en las paradisíacas Islas Turks & Caicos para intentar esconder esa millonada nacida en los bolsos, los retornos y la corrupción. Justamente, Esparza Hidalgo fue una pieza clave en la compra de ese lote que aún está en medio de una disputa entre la justicia argentina, que lo embargó, y el Reino Unido , como el soberano de aquel paraíso caribeño.

En medio de aquella maniobra de lavado existieron una trama de sociedades que pertenecían a Muñoz, a su esposa, Carolina Pochetti. Según la resolución, mediante Dream Golden Entreprises, First All Inclusive, “Free Experiencie, “Harbor Golden, “Lizer Investment, “Mother Queen, “Municoy International Properties , “North Golden, “Ocean Golde, Ocean Silver, Ocean Silver of South Florida, South Golden, “Sucefull Ideas y “West Golden, todas constituidas en los Estados Unidos, y “Gold Black y “Old Wolf de las Islas Vírgenes Británicas, se compraron varias propiedades en Miami y Nueva York.

Luego, esas propiedades fueron vendidas y el resultado se invirtió en Turks & Caicos. Entonces se inició una cadena con otras personas que actuaron como supuestos prestanombres para la compra en la isla. Todos ellos fueron procesados en la Argentina. Ahora, el mexicano, detenido el 2 de diciembre pasado en Monterrey, a partir de un pedido de la justicia local, ha sido requerido por Ercolini para que sea extraditado a la Argentina.

Muñoz, un engranaje clave

“Se tuvo por suficientemente probado que Daniel Muñoz -fallecido el 25 de mayo de 2016 y quien en vida se desempeñara en la función pública entre el 28 de mayo de 2003 y el 31 de octubre de 2009, primero como Secretario Adjunto y luego Secretario Privado del entonces Presidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner, y por último como Asesor Presidencial con cargo y jerarquía de Secretario de la entonces Presidente de la Nación Cristina Elisabet Fernández, habría integrado una asociación ilícita o banda destinada a cometer delitos, cuyo funcionamiento se extendió aproximadamente entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015″, dice la resolución.

Según el juez, esa asociación ilícita “estableció un mecanismo ilegal de recaudación de dinero entregado por personas o empresas como retornos o coimas , desarrollado durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez que se efectivizó esencialmente en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal mediante la cartelización de la obra pública y subsidios”.

Muñoz se tornó un engranaje clave en el circuito de acumulación y traslado del dinero. Se logró individualizar más de 70 entregas de dinero que fueron recibidas personalmente por el secretario. Además, se dio por probado “el traslado semanal del dinero en valijas y por medio de aviones oficiales de la Agrupación Aérea Presidencial desde el sector militar del Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta los aeropuertos de Río Gallegos y El Calafate, en la Provincia de Santa Cruz”, se lee en el pedido de extradición.

En el expediente, aún se recuerdan las palabras del secretario que confesó haber escuchado el contados de los Kirchner, Víctor Manzanares: “Acá nadie robó nada. Esto es la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien” .

Las propiedades en Estados Unidos

Aquel oficioso secretario de Néstor y de Cristina Kirchner, encargado de recibir bolsos con dinero, logró juntar una fortuna de, al menos,70 millones de dólares. Compró empresas, hoteles, cabañas, estacionamientos y decenas de departamentos.

“Aquellas sociedades -dice la resolución que repasa aquella organización- fueron empleadas para la realización de numerosas operaciones inmobiliarias, comerciales y bancarias llevadas adelante en los Estados Unidos de América. En los meses de abril y mayo del año 2016, se produjo en primer término la publicidad de su existencia en los denominados “Panama Papers”, y luego el fallecimiento de Muñoz. Ello precipitó a su esposa Carolina Pochetti y al resto de las personas de su círculo, a liquidar y disolver el entramado societario en los Estados Unidos, con la reconducción de su producido a nuevos destinos, sociedades e inversiones alrededor del mundo, en particular en el Caribe.

Las propiedades más importantes fueron las siguientes:

1. 485 Brickell Avenue (US$350.000)

485 Brickell Ave, Miami

En la avenida Brickell, en pleno centro de la ciudad, se levantan varios de los edificios más imponentes de Miami. El Icon Brickell es, quizá, el más iconográfico. El 17 de mayo de 2010, se crea la sociedad Sucessfull Ideas Incorporation, una compañía que dependía de otra firma controlante que era de Muñoz y Pochetti. El 3 de agosto de 2010 la empresa compra la unidad 2805 del lujoso complejo.

2. 485 Brickell Avenue (US$380.000)

485 Brickell Ave, Miami

El 27 de julio de 2012 se creó Mother Queen Incorporation. Mediante esa sociedad, el 3 de diciembre de 2012 compra la unidad 912 del edificio Icon Brickell. La transacción se realizó por US$380.000.

3. 485 Brickell Avenue (US$350.000)

485 Brickell Ave, Miami

El 6 de enero de 2013 se crea la sociedad Ocean Silver of South Florida Incorporation. El 8 de noviembre de 2013, adquiere la unidad 107 del Icon Brickell a un valor de 350.000 dólares. Tiempo después, el 17 de diciembre de 2015, el inmueble pasa a nombre de Municoy International Properties Incorporation, una sociedad que se había formado el 23 de julio de 2015 a cambio de 350.000 dólares. Para la Justicia esta operación es simulada. Elizabeth Ortíz Municoy fue la primera arrepentida de los que formaron parte del entorno Pochetti y Muñoz que se arrepintió en la causa de los cuadernos.

4. 900 Biscayne Boulevard (US$328.000)

900 Biscayne Blvd, Miami

El 17 de mayo de 2010, se creó la sociedad Sucessfull Ideas Incorporation. Además de haber comprado un departamento en Icon Brickell, a nombre de esa firma se escrituró este departamento en una lujosa torre. La operación se cerró el 25 de abril de 2010 y poco después se colocó el inmueble a nombre de la sociedad.

5. 3951 South Ocean Drive (Apogee Beach Condo) (USS800.900)

3951 S Ocean Dr.

North Golden Incorporation fue otra de las sociedades que sirvieron para la compra de inmuebles. Se constituyó el 30 de julio de 2012. Poco más de un año después, el 17 de septiembre de 2017, se hizo de la unidad 1002 a cambio de USS 809.000 dólares. La empresa fue disuelta en diciembre de 2016, después de que se conociera la investigación Panama Paper´s, en la que se descubrieron gran cantidad de estas herramientas de inversión.

6. 9705 Collins Avenue (US$4.000.000)

9705 Collins Ave

El 31 de agosto de 2011, Muñoz creó Harbor Golden Incorporation. La firma estaba conformada por dos empresarios inmobiliarios de Mar del Plata: Jorge Todisco y María Elizabeth Ortiz Municoy. Luego, la empresa pasó a estar presidida por Perla Puentes Resendez, esposa de Carlos Gellert, otro testaferro que es hijo de Blanca Blanco -esposa del exgobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta y tía de Carolina Pochetti. El 5 de enero de 2012 compraron esta propiedad que es parte del lujoso complejo Saint Regis.

7. 10275 Collins Avenue (Harbor House) (USS250.000)

10275 Collins Ave

Mediante Sucessfull Ideas Incorporation, además de un departamento en Icon Brickell y otro frente a la bahía de Miami, el 9 de julio de 2010, Muñoz compró otro departamento en una de las zonas más caras de Miamo. Al Norte, en Bar Harbor, se hizo de un inmueble en el complejo Harbour House que, a su vez, integra el hotel The Ritz-Carlton.

8. 16051 Collins Ave, unidad 1103, Sunny Isles, dos departamentos (USS7.400.000)

16051 Collins Ave, Sunny Isles

Algo más al Norte de Bar Harbor se ubica Sunny Isles, lugar donde se ubican actualmente los nuevos edificios más lujosos de Miami. Hasta allí llegó el gusto, y la billetera, de Muñoz. El 30 de octubre de 2013 compró la unidad 1103 en 3,8 millones de dólares mediante la empresa North Golden Incorporation. En el mismo complejo, Muñoz volvió a invertir. Unos pisos más arriba compró la unidad 2303 por la que pagó 3,6 millones de dólares.

9. 19575 Collins Avenue, Regalia, Sunny Isles

19575 Collins Ave

El último edificio de la línea de playa en la zona norte de Miami es el Regalía, quizá el más lujoso de todos. En ese complejo de curvas, vidrios y vista de ensueño, el santacruceño decidió hacer un cheque por 10,7 millones de dólares. La escritura data del 30 de mayo de 2014 y se realizó mediante la firma Dream Golden Entreprises Incorporation, constituida apenas tres días antes. El 3 de enero de 2017, la propiedad fue comprada al mismo precio por Regalia 23 Llc.

La atractiva renta de los centros comerciales

A su vez, el matrimonio invirtió en varios locales comerciales por los que disfrutó una enorme renta.

1. 1177 South West 8 Street (US$12.120.000)

1177 S.W. 8 St., Miami, Centro Comercial

A pocas cuadras del centro de Miami, Muñoz y Pochetti compraron media manzana en la que se ubica una enorme farmacia de la cadena CVS. Utilizaron para hacerse de la propiedad una sociedad llamada Mother Queen Inc y la operación se realizó el 20 de diciembre de 2012. El inmueble, que tiene salida a tres calles, playa de estacionamiento propia y otra entrada para comprar en el local desde el auto, fue comprado por 12,12 millones de dólares.

2. 9005 Biscayne Boulevard (US$5.500.000)

9005 Biscayne Blvd, Centro Comercial

Mediante Harbor Golden Inc., el matrimonio Muñoz-Pochetti recaló en el mercado de las inversiones inmobiliarias comerciales. El 5 de marzo de 20015 compraron un edificio en el que funciona una sucursal del TD Bank. Está ubicado en una codiciada zona comercial de Miami.

3. 14995 South West 88 Street (US$6.975.000)

14995 S. W. 88 St. Miami, Florida, Centro comercial

En las afueras de Miami, hacia la zona Sur, el secretario de Kirchner también invirtió. Otra sucursal del TD Bank. Al igual que la que se ubica en la zona norte, tiene una playa de estacionamiento y un lugar para hacer transacciones con el banco desde el auto. La compra se realizó con la sociedad Free Experience Inc el 28 de agosto de 2015 en 6,97 millones de dólares. Poco más de un año después, el 22 de noviembre de 2016, se vendió a State ST. Corporation en 6,5 millones de dólares.

El refinamiento de la 5ta. Avenida de Nueva York

1. Plaza Hotel, unidad 1608 (USS1.805.000) y 607 (US$13.050.000)

El legendario hotel Plaza, de Nueva York, es ahora un complejo de 20 pisos de departamentos de lujo Archivo

El Plaza Hotel es uno de los lugares más exclusivos de Nueva York. El vehículo para la inversión fue Free Experience Inc. El 22 de septiembre de 2010 fue la primera compra. La unidad 1608 del famoso Plaza Hotel pasó a estar controlada por Muñoz en 1,85 millones de dólares. Todo hace suponer que se sintió cómodo con la adquisición. Un año más tarde, el 2 de diciembre de 2011, fue por algo más importante. Pagó 13,05 millones de dólares por uno de los penthouses del codiciado edificio, la unidad 607.

La venta en Estados Unidos

En la causa cuadernos, varios de los que se utilizaron como prestadores de nombres en Estados Unidos se presentaron como arrepentidos. “Cinco previamente nombrados -dice el juez- reconocieron su rol en la organización delictiva y resultaron procesados por su intervención en el mecanismo de lavado para darle a los fondos de Muñoz apariencia lícita, agravado por su comisión por parte de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza; encontrándose cuatro de ellos en etapa de juicio oral por esas maniobras, pues ya fue elevado a juicio oral y público un primer tramo de la causa con quince (15) acusados”.

La venta de las magníficas propiedades en Estados Unidos se realizó por pedido de Muños. Finalmente, el dinero fue al Caribe.

El 28 de diciembre de 2016 se celebró un acuerdo entre otra sociedad radicada en las Islas Turks & Caicos, Oceanfront Properties, representada por y Sean Lawrence Sullivan quien era su beneficiario final, y “Marble Hill Ltd, representada por Esparza Hidalgo y cuyo beneficiario final era “Gold Black Ltd. En ese acuerdo, la segunda compañía le prestaría a la primera un monto no superior a US$29,3 millones con un 10% de interés anual, más la posibilidad de realizar dos extensiones de un año con el pago de un 0,5% pagadero en cada extensión.

Finalmente, con otro entramado societario se compraron cuatro parcelas de diez acres cada una en las islas, identificadas como Parcela 60000/307, Parcela 60000/310, Parcela 60000/317 y Parcela 60000/327.

Arenas blancas y un mar transparente en Turks y Caicos, el archipiélago caribeño con pocos casos de coronavirus LA NACION