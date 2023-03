¿Cuál crisis financiera en el primer mundo?

escuchar

“Nunca son penalizados por haber alertado sobre calamidades que no ocurrieron, pero son penalizados por no haber alertado sobre calamidades que sí ocurrieron”. Esta importante asimetría fue planteada por Henry Kissinger, en sus Memorias, referida a los asesores; pero también se aplica a los medios de comunicación. Por eso todo decisor luego de escuchar a sus asesores y prestarles atención a los medios tiene que sentarse en soledad, para adoptar las mejores decisiones que crea conveniente.

Según me explicaron los entendidos, el Silicon Valley Bank era una institución conservadora, que tomaba depósitos de las empresas tecnológicas, con los cuales compraba títulos emitidos por el Tesoro de Estados Unidos. El aumento de las tasas de interés determinado por el FED hizo caer el precio de dichos bonos, por lo cual los dueños del referido banco decidieron aportar capital, y no solamente adoptaron la decisión correcta sino que la comunicaron. El problema fue que los “mercados” leyeron esto al revés, generado un retiro de depósitos.

Equivale a si usted adelante de sus amigos o colaboradores pretende aclarar que no está loco, y lo único que consigue es que se comience a hablar de su locura.

Más importante todavía, la secretaria del Tesoro, Yellen, el titular de la FED, Powell, y el presidente de la Nación, Biden, le dijeron a la población que los depósitos no corrían ningún peligro; para lo cual aumentaron la garantía a… infinito. Y los yankis les creyeron, de manera que no se produjo ninguna corrida de depósitos. En Estados Unidos se protege a los depositantes, no a los dueños y accionistas de los bancos.

¿A dónde voy, con todo esto? A poner algunas cosas en su lugar. ¿Dueños y accionistas de los bancos involucrados perdieron mucho dinero? Efectivamente, porque se trata de inversiones sujetas a riesgo, donde a veces se gana y otras se pierde. ¿Regulación poco efectiva por parte del FED de dichos bancos? Puede ser; que opinen los entendidos.

Pero calificar a esto de “crisis financiera”, y a raíz de esto preguntar “qué va a ocurrir en la economía mundial, y particularmente en la de Argentina”, me suena a tremenda exageración. Que no parece, a Dios gracias, que haya afectado las decisiones, generando una corrida o multiplicando por dos el precio del oro. “Vende” más hablar de crisis que de ausencia de crisis, pero no hay que asustar porque sí.

