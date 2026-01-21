Muchos argentinos aprovechan sus vacaciones en el exterior para comprar productos más baratos o exclusivos. Para evitar costos extra al regresar, es fundamental revisar el límite de franquicia permitido por la ARCA, el cual regula el ingreso de bienes al país sin el pago de impuestos adicionales.

Cuál es el límite en dólares para traer productos del exterior y no pagar impuestos

El valor de los bienes que se pueden ingresar al país sin pagar impuestos está determinada por la franquicia Shutterstock

El apartado “Ayuda sobre viajeros” en el sitio oficial de ARCA detalla que cada viajero que ingresa a la Argentina tiene una franquicia, es decir una exención total o parcial del pago de impuestos de importación. Por lo tanto, solo pueden ingresar objetos comprados en el exterior por un importe igual o inferior a la franquicia establecida para cada caso.

El monto es mensual y no acumulable a otra persona. Este depende del medio por el cual el viajero ingresa al país:

Vía terrestre o fluvial : se puede ingresar hasta 300 dólares en equipaje. No hay franquicia en el free shop de llegada, excepto en Puerto Iguazú que es de US$500.

: se puede ingresar hasta 300 dólares en equipaje. No hay franquicia en el free shop de llegada, excepto en Puerto Iguazú que es de US$500. Vía aérea o marítima : la franquicia es de hasta 500 dólares en equipaje. Además, se tendrá hasta otros 500 dólares en el free shop de llegada.

Para determinar el valor de los bienes que componen el equipaje, se tomará en cuenta el valor de su adquisición acreditado mediante factura. De no contar con la factura o por presumirse la inexactitud de la misma, se tomará en cuenta el valor que con carácter general establezca la autoridad aduanera.

La utilización de cada una de las franquicias se imputarán en forma individual, por lo cual no se puede compensar con la de otra persona si uno se pasa. Si el valor del objeto a ingresar supera los montos mencionados, se deberá abonar un arancel igual al 50% del total excedido. Solo se puede utilizar una franquicia de forma conjunta cuando los viajeros constituyan un grupo familiar ―matrimonios, uniones convivenciales e hijos menores de 16 años no emancipados―. En el caso de viajeros menores de 16 años de edad, los valores se reducen en un 50%.

En caso de excederse del valor de la franquicia, se debe pagar en la Aduana Shutterstock

En caso de tener que pagar impuestos de importación al superar la franquicia, el pasajero procederá al pago de los tributos mediante depósito bancario, además de llenar un formulario. Si no es posible efectuar el pago en la forma establecida, el importe de los tributos será percibido por el servicio aduanero emitiendo el correspondiente comprobante de pago a través del formulario en uso.

Una vez realizado el pago, el Servicio Aduanero archivará los formularios completados por el pasajero para dejar constancia en los mismos del número de la boleta de depósito bancario y, cuando corresponda, del número del comprobante de pago emitido con firma y sello aclaratorio.

La lista de productos que se pueden ingresar a la Argentina sin pagar impuestos

Los bienes que se pueden ingresar al país y los que están prohíbidos

La página web mencionada se puede ver un listado de objetos que están permitidos ingresar a la Argentina del exterior sin pago de arancel por importación:

un teléfono y una notebook o tablet.

Ropas y objetos sin fines comerciales, de uso personal, y otros objetos declarados al salir.