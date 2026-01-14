Cuánto dinero se puede transferir entre cuentas propias en enero 2026

Los contribuyentes argentinos que quieran enviar dinero a otra cuenta propia, deben saber que hay valores topes por el cual se puede hacer este tipo de operación sin necesidad de notificar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En enero 2026, estos montos no tienen modificaciones respecto del mes anterior.

En el primer mes del año, el sitio oficial de ARCA informa que únicamente están obligados a suministrar información específica aquellas personas físicas que realicen movimientos entre cuentas iguales o superiores a $50.000.000. En tanto, las personas jurídicas tienen un límite de $30.000.000. También aplica para todo saldo final mensual registrado al último día hábil del período mensual informado superen estos montos, y se toma en cuenta los importes positivos y negativos.

Los montos tope para notificar a ARCA sobre alguna transferencia entre cuentas propias Daniel Basualdo

Si los importes se encuentran expresados en moneda extranjera, deberá efectuarse la conversión a su equivalente en moneda de curso legal. Para ello, se aplica el valor de cotización —tipo comprador— que, para la moneda de que se trate, fije el Banco de la Nación Argentina al cierre del último día hábil del mes que se informa.

En cuanto a los montos expresados en moneda digital o criptomoneda, el organismo fiscal señala que “deberá efectuarse la conversión a su equivalente en moneda de curso legal, aplicando el último valor de cotización —tipo comprador― que, para la moneda digital o criptomoneda de que se trate, haya fijado el sujeto obligado al régimen, al último día del mes que se informa".

A su vez, ARCA enumera los sujetos alcanzados por esta normativa. “Quedan alcanzados por el régimen quienes administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión electrónicas o digitales, por cuenta y orden de personas humanas y jurídicas residentes en el país o en el exterior, incluidos los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) que ofrecen cuentas de pago".

En tanto, quedan excluidos del régimen las entidades financieras, los agentes de liquidación y compensación y las sociedades depositarias de Fondos Comunes de Inversión.

El organismo encabezado por Andrés Vázquez por lo general actualiza cada seis meses los importes mencionados, según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC), conforme a los valores suministrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Estas modificaciones se publican en los meses de junio y diciembre de cada año. El nuevo valor resultará de aplicación para las obligaciones cuyos vencimientos ocurran a partir del 1° de agosto y del 1° de febrero de cada año. En este 2026 todavía no se modificó el valor.

Qué deben presentar quienes superen los topes de dinero transferido entre cuentas

Los sujetos obligados por el régimen deberán suministrar la siguiente información:

La nómina de cuentas con las que se identifica a cada uno de los clientes, indicando, entre otros datos:

Tipo y número de cuenta

CVU

Cantidad de integrantes e identificación de involucrados en las cuentas mencionadas.

Los montos totales de los ingresos y egresos en las mencionadas cuentas, expresados en pesos argentinos.

El saldo final mensual de las cuentas, al último día hábil del período mensual informado.

La documentación que se debe presentar al momento de notificar una transferencia entre cuentas propias a ARCA Daniel Basualdo

Recomendaciones para transferir dinero entre cuentas propias

Quienes deseen realizar transferencias de dinero entre cuentas propias deben tener en cuenta algunas sugerencias elementales para evitar inconvenientes futuros: