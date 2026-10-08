Cuáles son los sectores y empresas que más reclamos generan

Entre enero y julio, Flybondi canceló 2325 vuelos y no reembolsó a ninguno de los pasajeros. Fue suficiente para que la crisis de la aerolínea modificara el ranking de los rubros con más reclamos ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

Si bien durante años el top tres estuvo integrado por los servicios financieros, las comunicaciones y los electrodomésticos, según un pedido de acceso a la información pública realizado por LA NACION, en los primeros siete meses del año los servicios de transporte aéreo llegaron al segundo puesto. En 2025 habían ocupado el octavo lugar.

En total, el rubro acumula 14.946 reclamos, de los cuales 10.237 corresponden a Flybondi, la empresa más denunciada entre enero y julio.

En 2025, en cambio, había ocupado el noveno lugar entre las compañías con más reclamos. Entre las 20 empresas que concentran más denuncias este año aparece otra compañía del sector: Jetsmart Airlines, que ocupa el decimosexto lugar, con 1531 reclamos.

Las denuncias contra Flybondi radicadas ante Defensa del Consumidor comenzaron a aumentar en diciembre de 2025 y, desde marzo de 2026, se mantienen en un promedio de alrededor de 1600 por mes.

Al menos la mitad de los reclamos registrados contra la aerolínea desde diciembre de 2025 tuvieron como motivo la cancelación o suspensión de vuelos. Otras de las razones más frecuentes fueron el no reconocimiento de pagos, la falta de procesamiento de la baja del servicio y el incumplimiento de ofertas.

En cuanto a la distribución territorial, las provincias más afectadas, según la tasa de denuncias contra Flybondi por cada 1000 denuncias totales, fueron Jujuy, San Juan, Río Negro, Salta y Santiago del Estero.

Los usuarios más afectados estuvieron en Jujuy, San Juan, Río Negro, Salta y Santiago del Estero

“Está claro que en la era de la comunicación, esto falló en el Gobierno. Defensa del Consumidor no pudo o no quiso comunicar a la Administración Nacional de Aviación Civil lo que estaba pasando, o ANAC miró para otro lado. Si en menos de seis meses hay más de 10.000 reclamos contra una empresa en una oficina pública, alguien tendría que hacer algo. Pasó con el turismo estudiantil y los viajes de egresados en 2002 y 2005; pasó también en Brasil con Flybondi y le restringieron la venta ya a fines de julio de este año”, dijo Santiago Aramburu, abogado especializado en turismo.

“Hoy, miles de usuarios pagaron un servicio que nunca les brindaron ni les brindarán y, además, ni les devolvieron lo abonado. Les queda presentarse en un concurso, por una vía judicial, para ver si, en el mejor de los escenarios, les devuelven en cuotas una parte de lo abonado”, agregó.

En el mismo sentido, Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), señaló que jurídicamente los clientes que no pudieron volar y no obtuvieron un reembolso van a la masa y tendrán que esperar entre cinco y 10 años para que les paguen.

“Es una barbaridad jurídica. El consumidor necesita inmediatez. Cuando uno saca un pasaje con Flybondi, es porque lo quiere para viajar en ese momento, no cinco años después. La inmediatez en el sistema del derecho al consumidor es lo más importante. Cuando no hay inmediatez, se altera la paz social”, aseguró.

Los pasajeros que busquen un reembolso ahora deberán presentarse en el concurso

El análisis por rubro

El rubro que encabeza el ranking de reclamos es servicios financieros y seguros, un habitué del top tres, con 34.273 reclamos. Los motivos de denuncia más frecuentes fueron los débitos y/o cobros indebidos, el no reconocimiento de pagos y los precios y tasas excesivas.

Le siguen los servicios de transporte aéreo, con 14.946 reclamos, y los servicios de comunicaciones, con 13.695.

En el cuarto lugar aparece servicio de administración de pagos, con 10.451 reclamos, seguido por textil, calzado y marroquinería, con 9635; electrodomésticos y artefactos para el hogar, con 9555; rodados, automotores y embarcaciones, con 7104; servicios de transporte terrestre de pasajeros y cargas, con 6463; servicios y eventos de esparcimiento, culturales y/o deportivos, con 4829; y servicios de gestoría y consultoría, con 4291.

En el undécimo puesto aparecen los servicios públicos domiciliarios, con 4050 reclamos. Le siguen servicios de salud (3867), servicios turísticos (3640), deportes y recreación (3484), alimentos y bebidas (3310), equipos de telefonía (2518), muebles (2355), informática (1892), perfumería y limpieza (1792), servicios de seguridad (1573), bazar y decoración (1491), construcción y equipamiento del hogar (1344), servicios de construcción para el hogar y comercialización de inmuebles (1175), farmacia y productos para la salud (936), servicios de administración de rutas y autopistas (893), colchonerías (882), servicios de enseñanza (829), juegos y juguetes (737), servicios generales para el automotor (718), mascotas y accesorios (671), sin clasificar (619) y artículos de lectura y audiovisuales (608).

El resto de los rubros registró menos de 606 reclamos cada uno.

En total, entre enero y julio de 2026 se registraron 158.091 reclamos . En todo 2025 habían sido 182.190 y, en 2024, 229.424. El récord de los últimos años se produjo en 2021, cuando se alcanzaron 270.791 reclamos.

Las empresas con más reclamos

En el ranking de las 20 empresas más denunciadas, Flybondi ocupa el primer lugar, seguida por Mercado Libre, con 9584 reclamos.

El tercer lugar corresponde al Banco de la Nación Argentina, con 4134 reclamos. Le siguen Telefónica, con 4096, y Banco de Galicia, con 3601.

En muchos de estos casos, las denuncias registradas representan una proporción mínima sobre el número de operaciones que realizan las empresas o el total de sus clientes. Por caso, en Banco Nación los reclamos serían inferiores al 0,028% de la base de clientes (15 millones); para Telefónica, 0,057%, y para Galicia, 0,06%.

En el caso de Mercado Libre, no hay información del número de transacciones o clientes en la Argentina porque la empresa no abre los datos a nivel país en la región, pero el tamaño de su operación es muy superior al resto.

En la firma señalaron que, durante el primer semestre del 2026, respondieron en 18 horas o menos el 95% de los reclamos recibidos por mail. En tanto, alrededor del 95% de las llamadas fueron respondidas en 5 minutos o menos y los chats en 10 minutos o menos.

En el sexto puesto está Telecentro (3424), seguido de BBVA (3154), Telecom (2816), Frávega (2708), Despegar (2450), Banco Santander (2413), Tarjeta Naranja (2015), Prisma Medios de Pago (1641), Banco de la Provincia de Buenos Aires (1599), Directv (1542), Jetsmart (1531), Edesur (1430), Rappi (1228), Adidas (1209) y Go Servicios Digitales (1194).