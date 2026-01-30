El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió su informe trimestral de política monetaria para analizar la evolución de los precios y la situación económica del país. El documento oficial detalla los factores que inciden en la trayectoria de la inflación durante el periodo actual. Esta publicación expone la visión sobre el escenario nacional e internacional de la entidad gestionada por Santiago Bausili.

Cuáles son los riesgos que ve el Banco Central para la desinflación

El BCRA identifica peligros estacionales y factores de incertidumbre para el primer trimestre de este año. La entidad reconoce que el precio de la carne y sus derivados presenta una estacionalidad marcada entre noviembre y marzo. Este fenómeno afecta de forma directa a la categoría núcleo del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En el nuevo esquema, la preponderancia de los servicios será mayor, lo que podría elevar el IPC

El reporte también menciona la readecuación de los esquemas de subsidios en los servicios públicos. Las correcciones previstas en las tarifas residenciales de gas y electricidad impactan en el rubro de precios regulados.

La institución advierte sobre el efecto de la nueva metodología que aplica el Indec. El cambio en la composición de la canasta del IPC genera dudas sobre las mediciones inmediatas. El organismo estadístico nacional utiliza ahora ponderadores basados en la encuesta de gastos de los años 2017 y 2018.

Esta actualización refleja patrones de consumo más cercanos a la realidad actual de los ciudadanos. La autoridad monetaria prefiere no difundir proyecciones numéricas específicas. El banco aclara que su esquema de trabajo no incluye metas de inflación rígidas.

Los riesgos del esquema cambiario y la inflación, según Martín Polo

Cómo afecta el nuevo esquema de medición del Indec

La modificación en el índice de precios altera el peso relativo de los rubros económicos. El rubro de vivienda y servicios básicos sube su importancia al 14,5%. El transporte alcanza una ponderación del 14,3% en la nueva estructura de medición.

Estas cifras superan los valores anteriores y otorgan mayor relevancia a los ajustes tarifarios. La categoría de alimentos y bebidas reduce su participación proporcional dentro del indicador general.

La categoría Alimentos y Bebidas reduciría su importancia Freepik

Algunos analistas privados estiman que el criterio nuevo arroja resultados superiores a la metodología previa. Los cálculos sugieren que la inflación anual previa habría cerrado casi tres puntos por encima del 31,5% oficial bajo este sistema.

El Banco Central confía en la profundización de la tendencia descendente de los precios. La entidad mantiene un sesgo contractivo en su política monetaria para contener la liquidez. Los funcionarios proyectan una estabilidad cambiaria sólida para los meses venideros.

La reducción de la inercia inflacionaria aparece como un pilar fundamental en este proceso. El informe destaca la moderación en los acuerdos salariales como un signo de menor presión sobre la nominalidad.

La inflación de diciembre 2025 fue de 2,8%

Cuáles son las proyecciones para las reservas del BCRA

La autoridad financiera prevé un incremento en las reservas internacionales durante el año vigente. El crecimiento de la demanda de moneda local y la mejora en el financiamiento externo sostienen esta expectativa. El sector agropecuario aporta divisas mediante una cosecha fina con volúmenes récord.

Las perspectivas para la cosecha gruesa también resultan favorables según los datos del sector. El régimen de incentivo para grandes inversiones, conocido como RIGI, impulsa proyectos en minería e hidrocarburos. Las exportaciones de estos sectores aumentan a medida que maduran las obras de infraestructura.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Javier Blanco.