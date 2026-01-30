Por qué bitcoin cayó 6% en las últimas 24 horas

En un mes de enero que fue un sube y baja de emociones, las últimas 24hs dejaron un balance negativo para bitcoin. A las 10:30 de este viernes, la criptomoneda cotizó en torno a los US$82.000, lo que habla de una baja del 6,14%, en las últimas 24hs.

Aunque el criptoactivo venía oscilando el último mes alrededor de los US$90.000, con algunas pequeñas subas y bajas, ayer, 29 de enero y alrededor de las 23:30, el oro digital descendió a US$81.000, números que no veía desde inicios de abril del año pasado.

Entre los principales motivos, según la plataforma CoinMarketCap, figuran la reciente nominación de un presidente de la Fed que asustó a los mercados y habría impulsado movimientos de aversión al riesgo. Según detalla la plataforma: “Bitcoin cayó un 4% pocas horas después de que Trump nominara a Kevin Warsh, un candidato a presidente de la Fed favorable a las criptomonedas, pero enfocado en controlar la inflación”.

Por otro lado, ayer se registró la mayor salida institucional de bitcoin en 2026, que implicó retiros de US$817 millones en ETF de BTC. Estas ventas estuvieron lideradas por gigantes como BlackRock (-US$317 millones) y Fidelity (-US$168 millones).

Así, el precio rompió niveles críticos de soporte: BTC cayó por debajo de la media móvil simple (SMA) de 30 días (90.971 dólares) y del retroceso de Fibonacci del 78,6% (86.377 dólares), lo que impulsó ventas automáticas de algunos traders.

