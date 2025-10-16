Cuándo abre el primer local de Decathlon en la Argentina

Después de una espera que se extendió por meses, se confirma la fecha de apertura del primer local de Decathlon en Argentina. La marca francesa, especializada en artículos deportivos, inaugurará su tienda en el complejo Al Río, ubicado en Vicente López.

El local que se encuentra en el complejo Al Río, en Vicente López, abrirá sus puertas por primera vez el 8 de noviembre. El espacio cuenta con 3000 metros cuadrados y fue desarrollado en colaboración con la cadena francesa Carrefour. La tienda ocupa una parte del antiguo patio de comidas y una sección del depósito del hipermercado.

Decathlon vuelve a la Argentina de la mano de Grupo One en el complejo Al Río

La apertura marca el retorno de Decathlon al mercado argentino, luego de una breve experiencia hace dos décadas. El Grupo One, liderado por Manuel Antelo, Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia, impulsa el regreso, con una inversión superior a US$100 millones y la creación de 750 empleos directos. Mulliez es una de las herederas del imperio Mulliez, una de las familias más adineradas de Francia, dueña de Decathlon y otras cadenas de retail como Leroy Merlin y los supermercados Auchan.

¿Qué productos ofrecerá el nuevo Decathlon en Argentina?

La compañía asegura que Decathlon Argentina ofrecerá los mismos productos que se venden en Europa y en el resto del mundo. Esto incluye marcas propias como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta. La oferta abarcará desde opciones para principiantes hasta productos especializados para deportistas de alto rendimiento.

El nuevo Decathlon ofrecerá los mismos productos que en Europa Tomás Cuesta

Impacto laboral tras la apertura del Decathlon

Para la apertura del primer local, la compañía inició en agosto un proceso de contratación para cubrir alrededor de 90 posiciones. Los puestos son tanto para la tienda como para las operaciones logísticas, se espera la creación de 750 empleos directos.

Se estima que la apertura del nuevo Decathlon traerá 750 nuevos empleos Shutterstock - Shutterstock

Plan de expansión: los próximos locales

Después de la apertura en Vicente López, Decathlon tiene previsto un calendario de aperturas para los próximos años. A mediados de 2026, se espera la apertura de un segundo local en el Abasto Shopping, con una inversión estimada de US$5 millones, y un local que ocupará una superficie de 2700 metros cuadrados. Además, para el segundo semestre de 2026, se proyecta la apertura de un local en el Alto Palermo Shopping, con una superficie de 1400 metros cuadrados y una inversión de US$4 millones.

Estas inauguraciones forman parte de un plan quinquenal, cuya expansión también incluye la llegada a Córdoba, Rosario y Mar del Plata. El objetivo es consolidar una red nacional de tiendas.

Se espera la apertura de un segundo local de Decathlon en 2026

La trayectoria de Decathlon

La primera tienda de Decathlon se inauguró en 1976 en Lille, Francia y, actualmente, la marca tiene presencia en 78 países, con más de 1700 locales. En Argentina, Decathlon tuvo una breve incursión en 2000, con la apertura de una sucursal en el centro comercial Soleil, en San Isidro, pero la crisis de 2002 llevó al cierre de su filial argentina.

“Decathlon Argentina ofrecerá los mismos productos que se venden en Europa y en el resto del mundo”, afirmaron desde la compañía.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.