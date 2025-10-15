Decathlon ya tiene fecha de apertura para su primera tienda en la Argentina

Después de meses de especulaciones, la apertura de la primera tienda de Decathlon en la Argentina ya tiene fecha. Según pudo saber LA NACION, la marca francesa de artículos deportivos cortará las cintas del local ubicado en el complejo Al Río, en Vicente López, el próximo sábado 8 de noviembre.

El espacio, de 3000 metros cuadrados, fue desarrollado en alianza con la cadena francesa Carrefour –que actualmente evalúa la venta de sus operaciones en el país–. La tienda ocupa parte del antiguo patio de comidas y una sección del depósito del hipermercado.

Para Decathlon, la apertura representa el regreso al mercado local, después de una fugaz incursión hace 20 años. Su retorno se da de la mano del grupo inversor Grupo One -liderado por el empresario Manuel Antelo junto a Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia-. Mulliez es una de las herederas del imperio Mulliez, una de las familias más acaudaladas de Francia, dueña de Decathlon y otras cadenas de retail como Leroy Merlin y los supermercados Auchan.

Decathlon vuelve a la Argentina de la mano de Grupo One

Desde la compañía adelantaron que Decathlon Argentina ofrecerá los mismos productos que se venden en Europa y en el resto del mundo, incluyendo marcas propias de la compañía como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta. La propuesta -aseguraron- incluirá toda la gama de tecnicidad: desde opciones para quienes recién comienzan a practicar deporte, hasta productos especializados para deportistas avanzados y de alto rendimiento.

De cara a la apertura, la compañía inició en agosto los procesos de contratación: abrió convocatorias para incorporar trabajadores tanto para el local como para sus operaciones logísticas. En total, se hablaba de alrededor de 90 posiciones.

Lo que se viene: expansión con mirada local

Tras la confirmación de esta primera tienda, Decathlon ya delineó su calendario de aperturas para los próximos años en la Argentina.

Para mediados de 2026, la empresa prevé abrir un segundo local en el Abasto Shopping, que demandará una inversión estimada de US$5 millones y ocupará una superficie de 2700 metros cuadrados, con la generación de más de 60 empleos directos. En tanto, proyecta su desembarco en el Alto Palermo Shopping para el segundo semestre de ese mismo año, con un local de 1400 metros cuadrados, una inversión de US$4 millones y la creación de 50 puestos de trabajo.

Desde la compañía adelantaron que el local ofrecerá los mismos productos que las tiendas de la marca en Europa Tomás Cuesta

Estas inauguraciones se enmarcan dentro de un plan quinquenal que contempla una inversión superior a US$100 millones y la generación de 750 empleos directos. La expansión contempla, además, el arribo a Córdoba, Rosario y Mar del Plata, con el objetivo de consolidar una red nacional de tiendas.

A nivel mundial, la primera tienda de Decathlon se inauguró en 1976 en Lille, Francia, y en la actualidad está presente en 78 países, con más de 1700 locales. A la Argentina había llegado en 2000, con la apertura de una primera sucursal en el centro comercial Soleil, en San Isidro, aunque la crisis de 2002 terminó por liquidar sus planes locales y a fines de ese año anunció el cierre de su filial argentina.