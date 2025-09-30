Dónde abrirán los locales de Decathlon en Buenos Aires

La cadena francesa de artículos deportivos Decathlon anunció su expansión en la Ciudad de Buenos Aires con la confirmación de dos nuevos establecimientos para el año 2026. Estas aperturas se añaden a su primer punto de venta, previsto para noviembre de 2025 en Vicente López, y consolidan el regreso de la marca al mercado argentino.

Cuáles son las ubicaciones confirmadas para Decathlon en el país

La compañía avanza con un cronograma definido para su establecimiento en el área metropolitana. Las nuevas tiendas estarán ubicadas en los centros comerciales Abasto Shopping y Alto Palermo, y se suman a la inauguración ya anunciada en el complejo Al Río de Vicente López para noviembre de 2025.

La tienda de Alto Palermo se inaugurará en el segundo semestre de 2026 y tendrá 1400 metros cuadrados Daniel Basualdo

El primer local en abrir sus puertas en la Ciudad de Buenos Aires será el del Abasto Shopping. La inauguración está prevista para mediados de 2026. La tienda ocupará una superficie de 2700 metros cuadrados y demandará una inversión estimada de cinco millones de dólares. El proyecto generará más de 60 puestos de trabajo directos.

Posteriormente, durante el segundo semestre de 2026, Decathlon llegará al Alto Palermo. Este local contará con 1400 metros cuadrados. La inversión proyectada para esta apertura es de cuatro millones de dólares.

La empresa estima la creación de 50 empleos directos en esta sucursal. Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA, firma que concretó una alianza con la empresa francesa, sostuvo que “Abasto y Alto Palermo marcan el inicio de un camino que recorreremos juntos para seguir ofreciendo las mejores propuestas a nuestros visitantes de todo el país”.

El plan de crecimiento a nivel nacional

Estas tres aperturas confirmadas son parte de un plan de crecimiento de mayor alcance que la compañía proyecta para los próximos cinco años en la Argentina. La inversión total prevista para este período supera los 100 millones de dólares. Con esta inyección de capital, la empresa busca crear 750 empleos directos en todo el país.

El plan de crecimiento a cinco años contempla una inversión total superior a los 100 millones de dólares Tomás Cuesta

La estrategia de expansión no se limita a Buenos Aires. La siguiente etapa del plan incluye la llegada de la marca a las ciudades de Córdoba, Rosario y Mar del Plata. Con estas futuras inauguraciones, Decathlon busca consolidar una red de tiendas a nivel nacional.

La empresa, considerada la cadena deportiva más grande del mundo, opera en 78 países con más de 1700 locales. Su modelo de negocio se basa en la accesibilidad y la innovación, con una oferta de artículos para más de 65 disciplinas deportivas.

Magela Méndez, gerente comercial de Decathlon, afirmó: “Estamos muy entusiasmados de continuar nuestra expansión en la Argentina, consolidando nuestra presencia en Buenos Aires y acercando a los argentinos una propuesta de deporte única en el mercado”.

La empresa de origen francés ya opera en 78 países con más de 1700 locales Tomás Cuesta

Quién es el empresario detrás del desembarco

El regreso de Decathlon a la Argentina está ligado al empresario Manuel Antelo, una figura relevante en la escena de negocios local durante los años noventa. Antelo impulsa el ingreso de varias marcas internacionales al país con un plan de inversiones que supera los 200 millones de dólares.

El proyecto del empresario también contempla la llegada de otras insignias europeas. Para 2026 se prevén las primeras dos aperturas de Kiabi, una cadena francesa de indumentaria que en su país de origen registra mayores ventas que Zara. También se analizan otras marcas como Naterial, especializada en muebles de exterior, y la danesa JYSK, conocida como la “Ikea del norte de Europa”.

