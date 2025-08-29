Cuándo cobro Anses: el calendario completo de septiembre 2025

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales que se entregan en septiembre de 2025, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.

A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción), el Seguro por Desempleo, entre otras.

Las prestaciones sociales que distribuye la Anses perciben un aumento del 1,90% en septiembre

En el noveno mes del año, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 1,90%, en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

El calendario completo de la Anses de septiembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

El calendario de pagos de las jubilaciones y pensiones de septiembre 123RF

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 19 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 19 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Todas las fechas de pago de la AUE de septiembre (Foto: Freepik)

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 8 de septiembre al 10 de octubre.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)