Cuándo cobro Anses: el calendario completo de septiembre 2025

Es posible consultar las fechas de cobro de todas las prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional para el noveno mes del año

El calendario de pagos completo de las prestaciones sociales de la Anses para septiembre 2025
El calendario de pagos completo de las prestaciones sociales de la Anses para septiembre 2025

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales que se entregan en septiembre de 2025, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.

A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción), el Seguro por Desempleo, entre otras.

Las prestaciones sociales que distribuye la Anses perciben un aumento del 1,90% en septiembre
Las prestaciones sociales que distribuye la Anses perciben un aumento del 1,90% en septiembre

En el noveno mes del año, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 1,90%, en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

El calendario completo de la Anses de septiembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre
El calendario de pagos de las jubilaciones y pensiones de septiembre
El calendario de pagos de las jubilaciones y pensiones de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 19 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 19 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 23 de septiembre
Todas las fechas de pago de la AUE de septiembre (Foto: Freepik)
Todas las fechas de pago de la AUE de septiembre (Foto: Freepik)

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: del 8 de septiembre al 10 de octubre.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?
¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a la página de la Anses
  • Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
  • Hacer clic en el botón “Consulta”
  • Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)

