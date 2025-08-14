Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), recibirán en septiembre un incremento del 1,90% en su prestación, en línea con la inflación registrada en julio, que fue del 1,9%.

Mensualmente, se cobra el 80% de la prestación

De acuerdo a este reajuste, en el noveno mes del año, rigen nuevos valores para esta prestación, que está dirigida a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia a aproximadamente 4,3 millones de menores.

De cuánto es la AUH en septiembre 2025

Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:

Asignación Universal por Hijo: $92.065,27.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $299.790,04.

Asignación por Embarazo: $92.065,27.

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

El monto de septiembre para las AUH de Anses

Cómo presentar la Libreta AUH 2025

La Anses simplificó el proceso para la presentación de la Libreta AUH 2025, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación.

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH

Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados: