La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) difundió el calendario de pagos del Programa Hogar para el mes de octubre 2025. De esa forma, los beneficiarios de esta ayuda estatal que subsidia la compra de garrafas para los hogares con bajos ingresos y que no cuenta con el servicio de gas natural pueden saber cuándo cobran esta asistencia durante el décimo mes del año.

Los titulares del Programa Hogar puede recibir la acreditación para la adquisición de garrafas la acreditación de dinero para la adquisición de garrafas de 10, 12 y 15 kilos. El valor de esta ayuda económica es fijado por la Secretaría de Energía y puede variar en función del tamaño del grupo familiar, la ubicación de la vivienda y la época del año. Además, al subsidio básico se le puede sumar un monto adicional durante los meses de invierno o en caso de que en la vivienda solicitante habiten más de cinco personas.

Cuándo cobro el Programa Hogar en octubre 2025

A continuación, este es el cronograma de pagos del Programa Hogar para el mes de octubre, según la terminación del DNI de sus beneficiarios:

DNI terminados en 0: 8 de octubre.

DNI terminados en 1: 9 de octubre.

DNI terminados en 2: 9 de octubre.

DNI terminados en 3: 13 de octubre.

DNI terminados en 4: 14 de octubre.

DNI terminados en 5: 15 de octubre.

DNI terminados en 6: 16 de octubre.

DNI terminados en 7: 17 de octubre.

DNI terminados en 8: 20 de octubre.

DNI terminados en 9: 21 de octubre.

Quiénes pueden pedir la garrafa del Programa Hogar

Que ningún integrante del grupo familiar cuente con un servicio de gas natural a su nombre, ni tampoco haya solicitado la Tarifa Social de Gas.

Que los ingresos del grupo familiar no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles , que en agosto llega a la suma de $644.000. Si uno de los integrantes es una persona con discapacidad con CUD vigente, los ingresos familiares podrán ser de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, lo que llega a $966.000.

, que en agosto llega a la suma de $644.000. Si uno de los integrantes es una persona con discapacidad con CUD vigente, los ingresos familiares podrán ser de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, lo que llega a $966.000. En hogares de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones (provincia de Buenos Aires), los ingresos mensuales del grupo familiar podrán ser de hasta 2,8 salarios mínimos vitales y móviles, o si convive un familiar con discapacidad, de hasta 4,2 salarios mínimos vitales y móviles.

Cómo inscribirse al Programa Hogar

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Ingresar a mi ANSES : acceder con tu Clave de la Seguridad Social. En caso de no tener clave, se puede crear en el momento a través de este link. El trámite también se puede hacer desde el celular, a través de la app Mi Anses.

: acceder con tu Clave de la Seguridad Social. En caso de no tener clave, se puede crear en el momento a través de este link. El trámite también se puede hacer desde el celular, a través de la app Mi Anses. Verificar y cargar los datos personales : dentro de la cuenta Mi Anses, es importante comprobar que los datos personales y de relaciones familiares se encuentren actualizados.

: dentro de la cuenta Mi Anses, es importante comprobar que los datos personales y de relaciones familiares se encuentren actualizados. Solicitar la Tarifa Social para Programa Hogar : en el menú de la plataforma, seleccionar la opción Programas y Beneficios y dentro de ella el ítem Solicitar Tarifa Social.

: en el menú de la plataforma, seleccionar la opción Programas y Beneficios y dentro de ella el ítem Solicitar Tarifa Social. Elegir la opción Programa Hogar y seguir los pasos correspondientes: una vez finalizada la solicitud, descargar el comprobante. A partir de entonces, un trabajador de Anses debería ponerse en contacto con el solicitante para informar el estado del trámite.