En octubre los titulares de las Becas Progresar reciben el mismo monto que el mes anterior, dado que no hubo actualizaciones de esta prestación, que fue creada como estímulo estudiantil para finalizar o continuar con la formación académica de los adolescentes y jóvenes que reúnen los requisitos para cobrar este beneficio.

La cifra de las Becas Progresar de octubre

Pese a que el monto de las Becas Progresar es de $35.000, los titulares del incentivo verán acreditados en octubre $28.000, ya que se retiene el 20% hasta la presentación de la documentación que acredita la cursada y regularidad anual. La excepción a esta regla la constituyen los estudiantes avanzados de la línea Progresar Enfermería, que perciben la cifra total.

Cuál es el monto de las Becas Progresar en octubre de 2025

En el décimo mes del año se mantiene el monto de las Becas Progresar que se venía abonando en los meses previos. En ese sentido, la cifra de la prestación no sufrió ajustes en los meses recientes y se mantiene idéntica a la del mes de agosto del año pasado, cuando se hizo la última actualización de esta herramienta de asistencia estatal.

Monto octubre: $28.000 para todas las líneas; y $35.000 para estudiantes avanzados de Enfermería.

Cuál es la única línea con inscripción abierta

El mes pasado culminaron las inscripciones para las líneas Progresar Obligatorio, que está dirigida a estudiantes de 16 a 24 años que estén finalizando la escuela secundaria, para la línea Superior, destinada a estudiantes ingresantes de hasta 25 años y hasta 30 años para quienes cursen carreras avanzadas de nivel terciario o universitario, y para Progresar Enfermería.

La convocatoria a la línea Progresar Trabajo es la única que se encuentra habilitada desde abril, y su período de inscripción se extiende hasta el 30 de noviembre.

Solo una línea de las Becas Progresar tiene abierta la inscripción

A quiénes están destinadas las Becas Progresar

Los interesados en acceder a las Becas Progresar, una vez que se reabra el período para anotarse, deben contar con una serie de requisitos, tal como figura en el sitio oficial:

Debe tener nacionalidad y residencia argentina . Debe ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país. Es fundamental contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

. Debe ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país. Es fundamental contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI). Debe ser alumno regular . Tiene que estar inscripto como alumno regular en alguna institución educativa.

. Tiene que estar inscripto como alumno regular en alguna institución educativa. Debe tener entre 14 y 16 años cumplidos . En el caso de los que tengan hijos menores de 18 años y vivan en hogares monoparentales, la edad se amplía a los 35 años. En el caso de pueblos originarios, personas trans, con discapacidad, refugiadas o afrodescendientes/afroargentinas, no hay límite de edad.

. En el caso de los que tengan hijos menores de 18 años y vivan en hogares monoparentales, la edad se amplía a los 35 años. En el caso de pueblos originarios, personas trans, con discapacidad, refugiadas o afrodescendientes/afroargentinas, no hay límite de edad. El nivel de ingresos. El solicitante y su grupo familiar no deben superar tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que en agosto es de $322.000.