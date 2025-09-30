LA NACION

Cuándo cobro Anses: el calendario completo de octubre 2025

El organismo previsional difundió todas las fechas de pago para las prestaciones sociales del décimo mes del año

Anses difundió el calendario de pagos del mes
La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales que se entregan en octubre de 2025, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.

‎Las fechas de cobro de octubre de todas las prestaciones sociales
A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción), el Seguro por Desempleo, entre otras.

En el décimo mes del año, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 1,87%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

El calendario completo de la Anses de octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 9 de octubre
  • DNI terminados en 1: 13 de octubre
  • DNI terminados en 2: 14 de octubre
  • DNI terminados en 3: 15 de octubre
  • DNI terminados en 4: 16 de octubre
  • DNI terminados en 5: 17 de octubre
  • DNI terminados en 6: 20 de octubre
  • DNI terminados en 7: 21 de octubre
  • DNI terminados en 8: 22 de octubre
  • DNI terminados en 9: 23 de octubre
Las fechas de pago de AUE
Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
  • DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a la página de la Anses
  • Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
  • Hacer clic en el botón “Consulta”
  • Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
