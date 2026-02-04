Cuánto cobran las empleadas domésticas en febrero 2026
El sueldo del personal de casas particulares mantiene los valores de enero a la espera de un nuevo acuerdo salarial
Para las empleadas domésticas, en febrero de 2026 rigen los mismos valores de referencia salarial que rigieron durante el mes de enero. Esta situación se debe a que la última actualización salarial se efectuó en el mes previo, conforme a la resolución 3/2025.
En ese sentido, el sector se encuentra a la espera de un nuevo acuerdo paritario que defina las escalas para los próximos meses. Mientras no se concrete, los montos formalizados en la última resolución oficial son la base para todas las categorías laborales en el territorio nacional.
Cuánto cobran las empleadas domésticas en febrero 2026
Para este segundo mes del año, los valores de referencia para la liquidación de haberes del personal de casas particulares se mantienen sin cambios. Estos montos corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos.
A continuación, los salarios mínimos por hora para tareas generales, la categoría más común:
|Categoría
|Salarios básicos por hora
TAREAS GENERALES
con retiro
$3250,10
sin retiro
$3494,25
Asimismo, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia para febrero de 2026 son los siguientes:
|Categoría
|Salario mensual
TAREAS GENERALES
con retiro
$398.722,14
sin retiro
$441.806,54
Es importante destacar que estos valores constituyen el piso salarial y que a estos se le suman otros conceptos, como uede ser la antigüedad.
¿Este mes hay un bono para las empleadas domésticas?
El último acuerdo paritario para el servicio doméstico contemplaba un bono extraordinario que se entregó en noviembre y diciembre de 2025. Este monto adicional variaba según las horas trabajadas:
- $6000 para hasta 12 horas semanales.
- $9000 para 12 a 16 horas.
- $14.000 para más de 16 horas.
La normativa oficial establecía que “dichas sumas serán pagaderas conjuntamente con los salarios de los meses de noviembre y diciembre 2025, adquiriendo carácter remunerativo, incorporándose al salario de acuerdo a las distintas categorías en enero de 2026”.
Esto significa que, a partir de enero de 2026 y, por ende, en febrero, las empleadas domésticas ya no perciben este bono como un concepto diferenciado. Este se incorporó a sus haberes básicos, por lo que actualmente se refleja en el total del recibo de sueldo mensual. De todos modos, no se espera un bono adicional separado en el segundo mes del año.
Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA
La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad. El registro virtual se realiza en estos pasos:
Ingresar en la web de ARCA
Es necesario contar con el CUIL/CUIT y la clave fiscal. En caso de no teneresta última, se debe solicitar previamente.
Cargar datos del empleado
Al ingresar el CUIL, el sistema de ARCA trae automáticamente los datos asociados al trabajador.
Completar información adicional
Después de que el sistema muestre los datos preexistentes, el empleador deberá completar campos específicos.
Ingresar el domicilio del trabajador
Si ya está en la base de datos de ARCA, se selecciona del desplegable; de lo contrario, se ingresa el nuevo domicilio.
Especificar datos y características del trabajo
Se indican tipo de trabajo, horas semanales, modalidad de liquidación, remuneración, modalidad de trabajo, fecha de ingreso y si el contrato es temporal o fijo.
Señalar el domicilio laboral
La dirección donde se realizan las tareas. Puede seleccionarse de una lista previa o ingresar una nueva.
Verificación y confirmación
Antes de finalizar, el sistema de ARCA presenta un resumen de la información cargada para su verificación y posibles modificaciones antes de la confirmación del registro.
