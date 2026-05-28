Cuánto cobran las niñeras y cuidadores de adultos en junio de 2026 con el aguinaldo y el aumento confirmado
La cuarta categoría del servicio doméstico tiene una suba del 1,5% este mes; a cuánto llega la cifra para los trabajadores con y sin retiro
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Las niñeras y cuidadores de adultos reciben en junio un incremento salarial, que corresponde al último tramo de aumentos incluidos en el acuerdo paritario vigente.
Se trata de un aumento del 1,5% que impacta en el sexto mes del año, a lo que se suma el pago de la primera cuota del SAC (Sueldo Anual Comeplementario).
De esta manera, en junio rigen nuevas cifras para el cálculo del salario de las niñeras y cuidadores de adultos, que forman parte de la cuarta categoría y cuyas tareas comprenden la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como personas enfermas, con discapacidad, niño, adolescentes y adultos mayores.
Cuánto cobran las niñeras en junio 2026
Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en este acuerdo salarial, sin el aguinaldo:
|Categoría
|Salarios básicos por hora
CUIDADO DE PERSONAS
con retiro
$3862,18
sin retiro
$4295,26
En tanto, para empleadas con contratación mensual, los valores de referencia para junio de 2026 con el aumento son los siguientes:
|Categoría
|Salario mensual
CUIDADO DE PERSONAS
con retiro
$488.326,19
sin retiro
$541.255,35
Los pasos para registrar en ARCA a los trabajadores de casas particulares
Todos los empleadores tienen que inscribir a los trabajadores que tienen a su cargo en el registro de ARCA, sin importar la cantidad de horas de trabajo o la modalidad de contratación.
Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:
- Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
- Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
- La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
- Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
- Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
- Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
- Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
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