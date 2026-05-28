Cuánto cobran las niñeras y cuidadores de adultos en junio de 2026 con el aguinaldo y el aumento confirmado

Las niñeras y cuidadores de adultos reciben en junio un incremento salarial, que corresponde al último tramo de aumentos incluidos en el acuerdo paritario vigente.

Las niñeras tienen en junio un aumento del 1,5% Canva

Se trata de un aumento del 1,5% que impacta en el sexto mes del año, a lo que se suma el pago de la primera cuota del SAC (Sueldo Anual Comeplementario).

De esta manera, en junio rigen nuevas cifras para el cálculo del salario de las niñeras y cuidadores de adultos, que forman parte de la cuarta categoría y cuyas tareas comprenden la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como personas enfermas, con discapacidad, niño, adolescentes y adultos mayores.

Cuánto cobran las niñeras en junio 2026

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en este acuerdo salarial, sin el aguinaldo:

Categoría Salarios básicos por hora CUIDADO DE PERSONAS con retiro $3862,18 sin retiro $4295,26

En tanto, para empleadas con contratación mensual, los valores de referencia para junio de 2026 con el aumento son los siguientes:

Categoría Salario mensual CUIDADO DE PERSONAS con retiro $488.326,19 sin retiro $541.255,35

Los valores de junio para niñeras y cuidadores Freepik

Los pasos para registrar en ARCA a los trabajadores de casas particulares

Todos los empleadores tienen que inscribir a los trabajadores que tienen a su cargo en el registro de ARCA, sin importar la cantidad de horas de trabajo o la modalidad de contratación.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

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