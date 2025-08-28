Cuánto cobran los empleados de comercio en septiembre de 2025

Los trabajadores que pertenecen al rubro comercio reciben en el mes de septiembre un incremento salarial del 1%, como parte del más reciente acuerdo paritario, que también incluye una suma fija mes a mes, hasta fin de año.

El porcentaje de aumento y la suma fija del mes septiembre Gentlieza Walmart

Según la última negociación paritaria, los empleados de comercio de todo el país reciben en el noveno mes del año un porcentaje de aumento que es idéntico al mes anterior, y que se repetirá hasta el mes de diciembre. Por lo que, mensualmente, se actualizan los valores que perciben las distintas categorías de trabajadores del sector.

Cuánto ganan los empleados de comercio a partir de septiembre de 2025

A partir de septiembre, cada trabajador, según su categoría, recibirá los siguientes montos, de acuerdo con la grilla vigente de Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios). Estos valores corresponden al nuevo aumento e incluyen la suma fija del mes.

Cuánto gana el personal de maestranza en septiembre de 2025

Maestranza A: $1.065.914

Maestranza B: $1.068.884

Maestranza C: $1.079.290

Cuánto ganan los administrativos en septiembre de 2025

Administrativo A: $1.077.062

Administrativo B: $1.081.525

Administrativo C: $1.085.982

Administrativo D: $1.099.363

Administrativo E: $1.110.510

Administrativo F: $1.126.863

Cuánto ganan los cajeros en septiembre de 2025

Cajeros A: $1.080.777

Cajeros B: $1.085.982

Cajeros C: $1.092.672

Cuánto ganan los auxiliares en septiembre de 2025

Auxiliar A: $1.080.777

Auxiliar B: $1.088.210

Auxiliar C: $1.112.740

Cuánto ganan los auxiliares especializados en septiembre de 2025

Auxiliar Especializado A: $1.089.700

Auxiliar Especializado B: $1.103.078

Cuánto ganan los vendedores en septiembre de 2025

Vendedor A: $1.080.777

Vendedor B: $1.110.510

Vendedor C: $1.131.297

Vendedor D: $1.126.863

Los valores de septiembre para las distintas categorías de trabajadores MAXIMILIANO AMENA

En tanto, para los trabajadores que se desempeñen en tareas discontinuas, a tiempo parcial, bajo el régimen de jornada reducida ―legal o convencional―, o que hayan incurrido en ausencias injustificadas, el monto a abonar por este incremento será proporcional a la jornada cumplida.

Cabe aclarar que, tal como sucedió en los acuerdos precedentes, los montos que anteceden no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudiesen suscribirse en el ámbito de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.

Sobre las actualizaciones futuras, el último acuerdo indica que “las partes firmantes de este acuerdo colectivo asumen el compromiso de reunirse en el mes de noviembre de 2025, a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas básicas convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas".

Cómo se distribuye la suma fija hasta fin de año

Así son los incrementos para el sector entre julio y diciembre y la suma fija que se distribuye por mes:

Julio: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Agosto: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

: aumento del 1% + suma fija de $40.000. Octubre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Noviembre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Diciembre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.