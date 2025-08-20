Empleadas domésticas: cuánto cobran en septiembre de 2025, con el aumento y el bono
Este mes impacta un incremento del 1% y se entrega una suma no remunerativa, que varía según la cantidad de horas trabajadas
En septiembre, las trabajadoras de casas particulares cuentan con un nuevo incremento salarial y un bono extraordinario, producto del más reciente acuerdo paritario, que actualiza los valores para las empleadas domésticas.
En septiembre corresponde un incremento del 1% y esta actualización incorpora, además, una suma no remunerativa que se paga una única vez durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, con el objetivo de compensar la ausencia de aumentos entre los meses de febrero y junio de este año.
Aunque aún resta la publicación oficial en el Boletín Oficial para homologar el acuerdo, ya se conocen los nuevos montos confirmados para los salarios mensuales.
Además, Upacp (Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares) difundió en su sitio los incrementos para el personal que trabaja por hora y por mes en sus distintas categorías.
Salario por hora de las empleadas domésticas en septiembre 2025
Según la grilla publicada por el Upacp, para la liquidación salarial de las personas que están contratadas por horas o por jornada se toman como referencia los siguientes valores mínimos:
- Por hora con retiro: $3052,99
- Por hora sin retiro: $3293,99
Estos valores sirven para quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales.
Salario mensual de las empleadas domésticas en septiembre de 2025
En septiembre, quienes trabajan con un esquema mensual cobran los siguientes montos:
- Mensual con retiro: $374.541,36
- Mensual sin retiro: $416.485,63
Estas cifras están destinadas a los trabajadores comprendidos en el régimen establecido por la ley n° 26.844, que trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas.
Los valores precedentes responden únicamente al salario, por lo que el empleador deberá además abonar los conceptos de antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.
De cuánto es el bono para el servicio doméstico en septiembre
Además de definir nuevos valores en los salarios del servicio doméstico, también se estableció el pago de una suma no remunerativa a cargo del empleador que se paga una sola vez, junto a los haberes del mes de julio, agosto y septiembre.
Este monto extra se determina según la cantidad de horas semanales que trabaja el empleado. Estos son los valores que corresponde al mes de septiembre:
- De 0 a 12 horas semanales: $4000
- De 12 a 16 horas semanales: $6000
- Más de 16 horas semanales y para el personal sin retiro: $9500
Cómo registrar en ARCA a los trabajadores de casas particulares
Todos los empleadores tienen que inscribir a los trabajadores que tienen a su cargo en el registro de ARCA, sin importar la cantidad de horas de trabajo o la modalidad de contratación.
Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:
- Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
- Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
- La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
- Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
- Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
- Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
- Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
